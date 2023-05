Ana Granja | “La mayoría absoluta alejó al PSOE y no son capaces de ver lo que siente la gente”

Fue parte del gobierno de Tomás Fole, después portavoz en el partido en la oposición y ahora candidata después de un largo proceso interno. Ana Granja habla de “cercanía” a la hora de gobernar y expone las líneas principales del programa del PP para Vilagarcía.

Lleva años de experiencia en la oposición y finalmente –no sin complicaciones– fue elegida candidata. ¿Cómo vivió ese proceso?

Fue largo, creo que tendríamos que haberlo iniciado mucho antes, fuese quien fuese el elegido. Así habríamos tenido más tiempo para que nos conociesen.

El lema del partido popular en esta campaña es “Con cercanía”. Es precisamente una cualidad cuya falta le han reprochado a Alberto Varela todos estos años.

Ahora que hemos intensificado los contactos con los vecinos yo los noto muy enfadados con el gobierno. Te empiezan hablando del carril-bici y a partir de ahí saltan a deportes, caminos, instalaciones.... Se sienten olvidados. Yo creo que la cercanía es una cualidad muy mía. Llevo años hablando con la gente. Es mi fortaleza y es lo que a ellos les falta por completo. En estos últimos cuatros años se separaron por completo de la gente y de lo que sienten.

Cree que fue producto esa lejanía de la que habla de su mayoría absoluta?

Yo creo que sí. Evidentemente el carácter de cada uno también influye, pero la mayoría absoluta los alejó y ahora no son capaces de reconocer lo que la gente siente. Por encima si se lo dices se enfadan contigo.

Alberto Varela le recuerda muchas veces en los plenos de que, precisamente, el gobierno de Tomás Fole del que usted formó parte no era cercano.

Ellos tienen la soberbia del “yo soy mejor y tú no”, pero yo creo que más que reprochar que no fuimos cercanos lo que se nos echa en cara es que no hicimos nada, olvidándose de la situación económica que había en aquel momento. La gente se olvida de los números y es muy fácil coger y decir que no hicimos nada.

En esta misma campaña ha reconocido que en aquel gobierno del que formó parte hubo errores y que de ellos se aprende.

Sí, eso lo digo siempre. Claro que hubo errores, pero igual no fueron los que piensa la gente. Yo creo que el error fue pensar que el Concello era una empresa y que teníamos que remontarlo económicamente. Ese fue el gran error. El Concello no tiene que ganar dinero, el Concello tiene que hacer cosas. Fue un error porque eso nos llevó a quedarnos al margen de las necesidades de la gente. Pero, insisto, de eso también me llevo un aprendizaje.

Alberto Varela tiene su modelo de ciudad. ¿Cuál es el suyo?

Nosotros tenemos claro que este estrés al que se está sometiendo el centro de Vilagarcía no es lo que queremos. Pensamos que tenemos que trabajar de fuera hacia dentro. Los grandes olvidados son los vecinos del rural y debemos hacer que se sientan igual de ciudadanos que los del centro. Si escuchas a la gente nadie está pidiendo grandes obras, sino cuestiones relacionadas con el mantenimiento. La gente se sigue cayendo en las aceras aunque se hayan gastado un millón de euros en un punto concreto. Primero vamos a mantener lo que tenemos y después haremos lo que nos pida la gente. ¿Por qué imponer cosas que no quieren los vecinos? No tiene sentido.

Hablaba del estrés al que está sometido el centro. La ubicación del nuevo centro de salud es precisamente ahí. Primero el PP no estaba a favor del lugar y luego cambió de opinión...

No, no cambiamos. Hasta el último momento –y lo seguimos diciendo– pensamos que no era el mejor sitio. De ahí que pidiésemos ese plan de movilidad que el gobierno no ha entregado ni enseñado a la Xunta y que yo apostaría que no van a hacer. Lo que sí es que llegó un momento en que se nos dice que hay que decidir ya y que la única parcela que ofrece el alcalde es esa. O ese lugar o el centro de salud se va a otro concello. Nosotros no queríamos que Vilagarcía perdiese esa oportunidad. ¿Que no es el mejor sitio y menos si peatonalizas la avenida de A Mariña como pretenden? Es una locura. ¿A dónde van a ir los coches? Son ideas que tienen por separado, que chocarán en algún momento y que nos volverán locos a los vecinos. Pero ahí se ve ese cabezonería de la que hablo. Ellos nunca se confunden.

El empleo sigue siendo un problema en la ciudad. ¿Qué se puede hacer desde un Concello en este ámbito?

Nuestra idea es conseguir más suelo industrial y que este cuente con los mejores servicios. Si hay empresas que quieren ir para O Pousadoiro y tienen problemas de energía, de nada nos vale. El Concello tiene allí unas parcelas y ahí queremos hacer unas naves de 80 y 150 metros para que se puedan instalar jóvenes emprendedores y que puedan trabajar allí durante cinco años. También apostamos por crear un punto de apoyo al nuevo empresario y, entre otras cosas, facilitarle todo el papeleo. El Concello debe trabajar para, por ejemplo, no dejar marchar a una empresa que puede crear puestos de trabajo.

En materia económica el PP sigue apostando por traer ferias a Fexdega y no solo su uso deportivo.

Nosotros siempre defendimos que Fexdega tiene que ser para el deporte y seguimos creyéndolo, pero entendemos que sería enfocado al deporte base para poder también dedicarla a ferias y congresos. Traen mucha gente y repercuten en la ciudad.

Deporte base en Fexdega. ¿Queda espacio suficiente para el resto?

Lo que haríamos es otro pabellón en Fontecarmoa, al lado del número dos. Nos hace falta y todos los clubs lo demandan. También creemos que hay que poner en marcha el pabellón de Bamio.

Hablando de deportes. ¿Seguirían adelante con la Fundación?

Creo que hay que darle una vuelta. No funciona. Pienso que para una subvención de 300 euros no es justo que haya que hacer papeles y más papeles. Pensamos que es más fácil promover convenios, evidentemente con unas bases, y también apostar por todos los clubs. Todos importan.

El gran éxito de este mandato ha sido que han logrado integrar a Ciudadanos. En la derecha también se presenta Vox. ¿Cree que le restará votos al PP?

Espero que no nos influya. La gente tiene que pensar que, si queremos ganar y conseguir estar en el Concello, tenemos que ir unidos. Así lo entendió Oliveira. Creo que el voto de la derecha irá al PP.

Nadal, el “tesón” La candidata del PP a la Alcaldía de Vilagarcía asegura que le gustan todos los deportes y que los sigue con interés. Elige como referente a un deportista, Rafael Nadal, al que considera un ejemplo de “tesón, constancia y saber estar”. Expone la política conservadora que “me gustan todos los deportes, pero Nadal me encanta” y entiende que es referente por “su forma de ser, por saber dirigirse a la gente, porque son muchos años ahí sin meter la pata y eso no es fácil”. Aplaude la “sensación de que se siente español y eso ahora vale muchísimo”.

