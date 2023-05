El PP gana las elecciones en Vilagarcía y fuerza a Varela a llegar a acuerdos para gobernar

El Partido Popular liderado por Ana Granja fue el ganador de las elecciones en Vilagarcía. El Partido Socialista de Alberto Varela no solo no perdió la mayoría absoluta de 12 concejales de hace cuatro años, sino que obtuvo menos votos que los populares en las urnas. Así pues el PP logró el apoyo de un total de 6.378 votantes, seguidos muy de cerca por el PSOE con 6.340, más de dos mil menos que en los comicios de 2019. El BNG sube un concejal (con 2.097 votos) y el izquierdista Juan Fajardo conserva su acta gracias al apoyo de 1.092 votantes.

El fracaso de la noche electoral se vivió en la formación Podemos-Marea da Vila, que se queda sin representación en la Corporación al obtener solo 852 votos.

En la sede del PSOE el resultado supo amargo tras perder tres concejales y quedarse como la segunda fuerza más votada | MÓNICA FERREIRÓS



Con más del 80 % escrutado, y al filo de las diez de la noche, en la sede del PP ya se respiraba celebración. Champán, gritos y vítores de “Ana, Ana” se escuchaban en el pasillo del edificio. La conservadora recupera cuatro concejales respecto a los comicios de 2019 y firma un resultado muy bueno para su equipo. Todo teniendo en cuenta que la decisión de que fuese ella la cabeza de lista estuvo en el aire hasta el último momento. “Estoy muy orgullosa, lo que percibíamos en la calle se ha manifestado en las urnas”, expresaba con lágrimas en los ojos y arropada por lo que ella definió como “un grandísimo equipo”.

Juan Fajardo sigue en la Corporación tras lograr Esquerda Unida un concejal | MÓNICA FERREIRÓS



De la euforia popular a tan solo unos metros se vivía la decepción socialista. Lágrimas y caras serias en la Casa do Pobo tras perder tres concejales. El actual alcalde, Alberto Varela, tardó en salir del despacho en el que seguía el escrutinio con su equipo hasta el 98 % del recuento. Y es que por un puñado de votos se estaban disputando los socialistas el bajar a 8 en beneficio de uno más para el BNG. Finalmente se quedaron en 9 y a pocos votos del PP, pero con un resultado que les supo muy amargo. “A esquerda segue a ser maioría, pero é certo que non son os resultados que esperabamos”, reconocía el alcaldable socialista. Se abre así un período de negociación con el BNG, en donde también había alegría contenida por sus dos concejales. “Quedamos ás portas do terceiro, pero estamos satisfeitos porque partíamos dunha situación complexa polo total descoñecemento do candidato”, reconocía Xabier Rodríguez. Los nacionalistas son conscientes de que –probablemente– será la primera puerta a la que llame Alberto Varela para iniciar el diálogo.

El BNG obtiene dos concejales y Rosa Abuín vuelve a entrar en la Corporación | MÓNICA FERREIRÓS



En la sede de Esquerda Unida también había celebración pasadas las diez y media de la noche, porque Juan Fajardo se mantiene en la Corporación y con un Alberto Varela obligado a llegar a acuerdos, posiblemente también con él. Tristeza se respiraba en la sede de Podemos, dado que después de cuatro años intensos y de trabajo se quedó fuera del hemiciclo de Ravella. Tampoco logró representación el candidato de Vox, Marcos Rodríguez, con un apoyo muy similar al de hace cuatro años, pero en todo caso logrando medio millar de apoyos.



Con el 100 % escrutado la gran vencedora de la noche fue la abstención. En Vilagarcía no acudieron a votar más casi 13.000 personas, lo que supone un 41,54 %, dos puntos más que en los comicios de 2019.