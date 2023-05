El PSOE "agradece" el apoyo del resto de partidos al VaiBike

El Partido Socialista se congratula del apoyo que, dicen, está recibiendo la puesta en marcha del programa de alquiler de bicicletas VaiBike por parte de las otras formaciones políticas y "agradece" sus felicitaciones y apoyos a las medidas para la "pronta ampliación" que "xa foron formuladas polo goberno local".

Aseguran los socialistas que esta "sucesión de apoios" muestra que el ejecutivo "está a tomar decisións boas e moi fundamentadas no desenvolvemento do seu modelo de cidade, humana e pensada para as persoas" por lo que consideran que "cando se fan as cousas ben é posible recibir os aplausos incluso de quenes estiveron nunha posición máis distante ao inicio".

Paola María Mochales se reunió en los pasados días con Arousa en Bici, colectivo con el que el Concello lleva tiempo colaborando para implantar medidas destinadas a fomentar el transporte en bicicleta. "Pese a que moitas veces atopamos certas reticencias por parte dos demais grupos políticos cando poñemos en marcha algúns programas, é unha boa nova que a oposición poida valorar tan ben o traballo que o goberno local está a facer en contacto permanente cos colectivos e a cidadanía", aseguró la socialista, que espera recibir el apoyo del resto de formaciones a la anunciada "progresiva incorporación de máis estacións e bicicletas".