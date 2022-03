Apoyo unánime del PSOE a Sánchez en el envío de armas a Ucrania y en la petición de aislar a Vox

Los dirigentes del PSOE han expesado hoy un apoyo unánime y cerrado al presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, en su decisión de enviar armas a Ucrania y en las medidas que deba adoptar el Ejecutivo para abordar las consecuencias de la guerra iniciada por la invasión de Rusia en Ucrania. Además, han respaldado la petición del máximo líder socialista de aislar a Vox, según informan a Europa Press fuentes socialistas.





Así lo han hecho durante sus intervenciones en la reunión extraordinara del Comité Federal del partido, máximo órgano de gobierno entre Congresos, convocada para abordar la crisis generada por la guerra. Pedro Sánchez ha agradecido este apoyo de sus compañeros en la intervención final que ha tenido, dejando claro que esta crisis "va a ser larga" y puede poner a prueba sus convicciones.





Los primeros en intervenir han sido los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; de Asturias, Adrián Barbón, y de Aragón, Javier Lambán. Los tres han defendido la necesidad de la unidad frente a la invasión Rusia y las medidas adoptadas contra el presidente ruso, Vladimir Putin.





Y aunque no han mencionado explícitamente a Unidas Podemos, si han criticado su postura de no enviar armas a Ucrania de manera indirecta apoyando las palabras de José Borrell en las que se pregunta si habríamos criticado que Francia suministrara armas a la República para defenderse del alzamiento militar de Franco. Adrián Barbón ha respaldado también las palabras de su secretario general alegando que el no a la guerra de Irak es el no a la guerra en Ucrania.





A ellos se han sumado también las presidentas socialistas de Baleares, Francina Armengol; de La Rioja, Concha Andreu y de Navarra, María Chivite, quienes también han apostado por aislar a la extrema derecha que, según han recalcado, representa Vox.





Lo han hecho en línea con el discurso realizado por Pedro Sánchez, quien ha criticado durante su intervención inicial la postura de "la ultraderecha", en referencia a Vox, "con los niños y niñas refugiados" reprochándoles que "ya están bajando el hombro", al tiempo que pedía que la derecha deje de coquetear con la ultraderecha.





NO TENER MIEDO A EXPLICAR LAS CONSECUENCIAS A LOS CIUDADANOS

Tampoco han faltado las muestras de preocupación por la crisis económica que va a acarrear la guerra en Ucrania. Así se ha pronunciado por ejemplo, el líder del PSC, Salvador Illa, quien ha señalado la crisis energética que está provocando la invasión y las medidas económicas. No obstante, ha mostrado su respaldo a las acciones de la Unión Europea y de la OTAN.





"Parecía inconcebible y de pronto se ha hecho inevitable el envío de armamento al país agredido. Envío de armamento al que España acertadamente se ha sumado", ha apuntado Illa, quien ha añadido que también parecía inconcebible y de pronto se ha hecho inevitable la aceleración de planes para disminuir la dependencia energética que tenemos de Rusia. Destacando, en este sentido, el papel que España puede y debe jugar "sin complejos" en esta materia.





El primer secretario del PSC ha felicitado a Sánchez por la "rapidez" y la "determinación" que ha tenido para colocar al partido en la posición en la que "debe estar" y ha pedido "no tener miedo" en explicar a los ciudadanos las consecuencias que va a tener para la economía la nueva situación como la subida de precios en las materias primas, la energía y la inflación.





Salvador Illa también se ha sumado a los alagos de sus compañeros al papel de José Borrell, afirmando que le gusta recordar que es "catalán" porque "a algunos se les pasa por alto".





El dirigente catalán ha aprovechado también para criticar al PP por "oportunista" al convocar las elecciones en Castilla y León. Les pide que aclaren su conflicto interno y "estén ya de una vez a lo que hay que estar". Además, ha pedido que si Feijóo es otra cosa que lo demuestre con hechos no con palabras.





ILLA AVISA A LOS INDEPENDENTISTAS QUE AHORA SOBRAN AMIGOS EXTRAÑOS

Salvador Illa cree que hay semanas donde se concentran décadas y ahora es el momento de la estabilidad y certezas y "nada de experimentos ni amigos extraños", ha dicho en referencia a algunos en su tierra.





Caballero, del PSdeG, también ha advertido de la recesión que puede afectar a España, pero ha querido poner en valor el papel del Gobierno y ha mostrado su confianza en que se va a resolver.





Los secretarios generales del PSOE de Madrid, Juan Lobato y de Castilla y León, Luis Tudanca, que también han respaldado al Gobierno frente a Putin, han puesto el acento, además, en la corrupción que consideran que hay en el Partido Popular. Ambos han insistido en que se aclaren las comisiones que cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, Lobato ha insistido en que no pararán hasta que se sepa la verdad.





El dirigente castellanoleonés se ha llevado una cerrada ovación de sus compañeros por su papel en la región y su oposición a que Vox entre en el Ejecutivo de Mañueco, aunque ha advertido que "lo tienen hecho" el PP y el partido de Abascal.





Los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García Page y de la Comunidad Valencia, Ximo Puig, no estaban presentes en la reunión de hoy. Pero ha intervenido el dirigente valenciano del PSOE Manuel Mata para poner en valor todo lo hecho hasta ahora por el Gobierno y destacando el papel de Borrell, al tiempo que ha criticado a los visionarios que creían que el Gobierno había negociado mal el cargo de éste en la UE.





También ha mostrado su preocupación por la inflación y el precio de la energía que impactará en el turismo en la Comunidad Valenciana, así como en la agricultura o el sector azulejero, pero ha mostrado su confianza en el Gobierno y su agradecimiento por el centro de refugiados de Alicante, recordando que ya fueron solidarios con el Aquarius y siguen siéndolo.





Los líderes socialistas también han apoyado a las mujeres en la próxima celebración del 8 de marzo y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha pedido explícitamente que la abolición de la prostitución.





Además, han intervenido eurodiputados como López Aguilar, los dirigentes socialistas de Cantabria y Murcia y el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, quien ha aprovechado la ocasión para criticar al PP y a Vox culpándolos de la manipulación que provocó la agresión a los concejales de su pueblo por parte de los ganaderos.