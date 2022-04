Ayuso tendrá que declarar el 29 de abril por desacreditar a Atención Primaria

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de CCOO contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones en una entrevista radiofónica en diciembre en las que desacreditó, según considera el sindicato, a los sanitarios de Atención Primaria.





La presidenta madrileña tendrá que declarar el próximo 29 de abril a las 9:30 horas tras la demanda de conciliación interpuesta por CCOO Madrid, en la que pidió que se retractara en público por sus afirmaciones contra los servicios de Atención Primaria y que pagara una indemnización simbólica de un céntimo de euro.





En esa entrevista, Ayuso anunció que estudiaría "profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando, haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos".





"Ayuso desacreditó a este colectivo, a través de una emisora de radio con una audiencia de 757.000 oyentes", subraya el sindicato, que considera que sus palabras "ponen en entredicho el compromiso y la honestidad de los y las profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública en Madrid, y con éstas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios y usuarias".





CCOO remarca que esas "dudas" que trasladó la presidenta madrileña a la opinión pública "en el pico de la sexta ola de la pandemia, y cuando los centros de salud estaban colapsados y desbordados por la crecida exponencial de contagios" provocaron "no sólo daño moral y mala reputación a los y las profesionales de la Atención Primaria sanitaria", sino que además "tuvieron graves consecuencias que se materializaron en una concatenación de agresiones por parte de usuarios contra profesionales y medios materiales de los centros de salud".





El sindicato, que ha aportado dichas pruebas para fundamentar la demanda, señala que esas afirmaciones son "absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad", más aún cuando el Gobierno regional mantienen cerrados los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria y que ha dado lugar a dejar "desatendida a la población" en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados.





Además, añade CCOO, Ayuso dejó a los centros de salud "sin cobertura médica" siendo atendidos solo por el personal auxiliar administrativo y de enfermería, dado que 465 profesionales, de una plantilla total de 14.788, estaban baja médica y no fueron sustituidos, sin contar con las "numerosas" bajas laborales por contingencias comunes como ansiedad o depresión "de las que el Servicio Madrileño de Salud no aporta datos a los sindicatos".