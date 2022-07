Belarra acusa al PP de "destruir" la reputación de Podemos tras los audios de Cospedal y pide a Feijóo que pida perdón

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PP de tratar de "destruir" la reputación de Podemos y ha reclamado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que al menos "pida perdón" tras los audios de la exsecretaria general de la formación María Dolores de Cospedal con el excomisario José Manuel Villarejo.

También ha demandado la necesidad de establecer mecanismos para que no se repitan este tipo de "escándalos", puesto que actualmente "nada garantiza que no pueda volver a suceder lo mismo".

Así lo ha trasladado durante su intervención ante el Consejo Ciudadano estatal de la formación, para lanzar fuertes ataques a los populares, una formación que "desprecia los principios básicos" de la democracia, ha "saqueado" cuando ostenta las instituciones y que tiene "secuestrado" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras estas lista de acusaciones, la también ministra de Derechos Sociales ha lanzado que el PP "ha trabajado intensamente desde el surgimiento de Podemos" para "tratar de destruir por medios ilegítimos la reputación de una fuerza política y de sus líderes, sobre todo a Pablo Iglesias", que "no debe ni un euro a los poderosos".

PARTIDO QUE FUE DIRIGIDO POR UN "CRIMINAL DE GUERRA"

"Era evidente que poco se podía esperar de un partido que ha sido dirigido sucesivamente en las últimas décadas por un criminal de guerra (en alusión a José María Aznar), un corrupto que sale en los papeles de Bárcenas (en referencia a Mariano Rajoy), alguien a quien le regalaron un máster sin ir a clase (señalando a Pablo Casado) y un señor que ha veraneado con un narcotraficante condenado a 13 años de cárcel (en alusión a Feijóo)", ha espetado durante su intervención ante sus correligionarios.

En consecuencia, la secretaria general de Podemos ha rechazado que se pueda denominar un "partido de Estado" a una formación que "cuando gobierna utiliza los recursos del Estado para perseguir ilegalmente a sus adversarios políticos".

De hecho, ha recriminado que debería denominarse al PP como "partido enemigo del Estado", que no solo daña a Podemos sino al "conjunto de la democracia", que bajo su criterio "ya es irreparable".

"NUNCA SABREMOS QUÉ RESULTADO HUBIÉRAMOS TENIDO SIN ESTAS MENTIRAS"

"Nunca sabremos qué resultado electoral habríamos obtenido de no ser por las mentiras y los bulos que se han vertido contra nosotros. ¿Qué habría pasado si no se hubiera publicado el falso informe PISA, sin sello policial y sin ninguna prueba material, justo cuando Podemos llegó al Congreso en enero de 2016? (...) No lo sabemos, pero es muy posible que el Gobierno de coalición llevara gobernando nuestro país 7 años, en vez de dos. Incluso es muy posible que Podemos hubiera liderado ese Gobierno", se ha cuestionado Belarra.

Finalmente, ha subrayado que la pregunta que tiene ante sí Feijóo es clara y consiste en si va a "pedir perdón por la actuación de su partido y de sus compañeros, como Cospedal, por utilizar el Ministerio del Interior y las cloacas del estado contra Podemos, o por actuar como un partido que es una organización especializada en delinquir".