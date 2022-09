Bolaños acusa a Feijóo de estar "falto de rigor, de propuestas, de voluntad de acuerdos, de equipo y de verdad"

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar "falto de rigor, de propuestas, de voluntad de acuerdos, de equipo y de verdad".

"Estamos empezando a conocerle mejor gracias a las semanas horribilis que lleva", ha afirmado Bolaños en declaraciones a los medios en A Coruña.

En la misma línea ha calificado a Feijóo como "un líder sin solvencia ni rigor" y que no cumple los acuerdos que ya estaban firmados. "Sus propuestas son un taco de folios en blanco. Este es el rigor de Feijóo cuando hace propuestas", ha resaltado el ministro.

Bolaños ha dicho que el PP "vive en la apariencia de decirnos que quiere renovar el CGPJ cuando llevan cuatro años bloqueándolo y ahora están conspirando para que los jueces no cumplan la ley". Esa es "la aportación del PP, pura apariencia en todo".

Además ha vuelto a insistir en que Feijóo "elude" hablar sobre la subida de las pensiones y le ha preguntado de nuevo si "apuesta por el incremento de miseria del 0,25% de la ley del PP" o quiere actualizarlo conforme al IPC como propone el Gobierno.

El ministro ha declarado que el Ejecutivo seguirá gobernando para la mayoría, ayudando a la ciudadanía con medidas para que todos puedan tener ayudas en momentos de dificultad frente a un PP que "gobierna para los poderosos, los privilegiados y para las compañías que en crisis tienen más beneficios".

"NO QUEREMOS UNA ESPAÑA EN BLANCO Y NEGRO"

En su visita a la ciudad herculina, el ministro de Presidencia ha estado acompañado por el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que ha agradecido y defendido el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez para "modernizar el país" y "liderar grandes cambios, también en Europa".

"Lo que pedimos al Gobierno es que no dejemos que el PP de Feijóo cierre la puerta de los sueños al país, que seamos capaces de frenar lo que fue capaz de hacer aquí en Galicia y que no esté en su modelo a nivel nacional, que no cambie el país a peor", ha instado.

Formoso ha recordado que los populares han cerrado 138 colegios, perdido 976 profesionales médicos y han permitido además que Galicia permitiese que 130.000 personas emigrasen, así como que la deuda pasase de cuatro mil millones de euros a nueve mil millones. "No queremos que España sea un país en blanco y negro, involución; queremos más revolución", ha concluido.

REUNIÓN CON INÉS REY

Por otro lado, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha recibido esta mañana a Bolaños, con quien ha mantenido una reunión de trabajo y a quien le ha trasladado su agradecimiento por haber escogido A Coruña para la próxima cumbre hispano-alemana.

"La ciudad está recuperando su peso político, como pone de manifiesto la celebración de la próxima cumbre hispano-alemana los días 5 y 6 de octubre. La ciudad estará a la altura del encuentro", ha asegurado la regidora.

En su encuentro, ha informado el Ayuntamiento, han abordado el estado de los proyectos que desarrolla el Ejecutivo central en la ciudad como el dragado de la Ría de O Burgo, el tren de A Langosteira y la estación intermodal.

Además, han abordado el impacto en la ciudad de las medidas que está tomando el Gobierno en cuanto al alquiler, los combustibles, la energía o el transporte público. Han analizado también las próximas convocatorias de los fondos Next Generation.