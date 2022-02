Dancausa asegura que "no hay caso" en Madrid porque la explotación de menores no se produjo dentro de los centros

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha asegurado este tarde sobre la 'Operación Sana' que "no hay caso" en Madrid porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos las sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro.





Durante su comparecencia en la Asamblea, Dancausa ha señalado que esta operación policial que terminó con 37 detenidos y 10 menores tuteladas se trata de un caso de víctimas de explotación "pero no un caso de explotación sexual de menores tutelados".





"En Madrid se ha hecho lo correcto. El centro denunció los hechos inmediatamente. Hemos colaborado con todo proceso judicial con la Policía, los Juzgados y la Fiscalía. Enviamos un escrito solicitando toda la información disponible y personándonos como acusación particular. Hicimos una inspección de urgencia al centro (Picón de Jarama), yo misma lo visité el 17 de enero y hemos contestado al Defensor del Pueblo.





"Hemos antepuesto la defensa del interés superior del menor a otros intereses, lo que contrasta con el doble rasero de la izquierda", ha manifestado.





En ese punto, la consejera ha recalcado que protección de los menores fuera de los centros corresponde a la Policía. "Nuestro papel no es ni el de la GRUME, ni el de la UFAM, ni el de la Fiscalía de Menores, ni el de la Guardia Civil", ha indicado.





"No recibimos el sumario hasta ayer"

Dancausa ha afirmado que la Comunidad que ayer mismo recibió el sumario y que no tuvieron conocimiento de la existencia de la 'Operación Sana' hasta su difusión en los medios. Más tarde descubrieron que había cinco menores de sus centros involucradas, tres de ellas testigos protegidos.





Poco antes de la difusión de la nota de prensa sobre la operación policial, ha relatado que el consejero de Presidencia se puso en contacto telefónico con la delegada del Gobierno y la respuesta sobre si había menores tuteladas en esa trama "fue que no, que decía no saber nada". "Si no lo sabía la delegada, ¿Cómo quieren que lo supiéramos nosotros?", ha apostillado Dancausa.





La titular regional de Juventud ha recordado que las administraciones e instancias involucradas son conscientes del marco de colaboración en el que nos movemos; pero cada una tiene su ámbito de competencia bien definido.





En 2021 contabilizaron más de 5.000 denuncias y comunicaciones de los centros de menores y de la Comisión de Tutela a las autoridades policiales y judiciales. Dancausa ha recordado que la Fiscalía tiene acceso a todos nuestros expedientes y tiene la obligación de visitar cada 6 meses todos los centros de protección de menores; y cuando un menor lo solicita, se reúne con el Fiscal a solas.





"Todas las actuaciones que se llevan a cabo en los centros corresponden a una metodología, a 4 protocolos marco y a 2 concretos en el caso concreto del centro para menores con problemas graves de conducta. La supervisión, el control y la vigilancia es constante, como tiene que ser", ha recalcado.





Críticas a la izquierda y la ultraizquierda

Concepción Dancausa también ha atacado durante su comparecencia a la oposición, criticando "la falta de empatía de la izquierda y la ultraizquierda de esta Cámara". "Han tenido una reacción inadmisible, tanto desde el punto de vista humano como político. En política se puede perder la cabeza, como les ha ocurrido a ustedes; pero nunca deberían haber perdido el corazón. Ustedes han perdido la cabeza y el corazón. La sociedad nunca les perdonará su falta de escrúpulos. Pero tampoco les perdonará sus mentiras", ha expresado.







Asimismo, la consejera ha reprochado a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, "que se paseó sonriente con la vicepresidenta primera de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra", mientras pedía mi reprobación sin haberme escuchado". "Pero en cambio, sí arropaba a quien ha protagonizado un verdadero escándalo en el que está condenado hasta su exmarido. La señora García no pide explicaciones por los 175 casos de abusos en Valencia, pero aquí pide mi reprobación", ha apuntado.





Por otro lado, ha arremetido contra Unidas Podemos por "impedir cualquier comisión de investigación en Baleares por el caso de los menores tutelados; y los que han rechazado en el Congreso de los Diputados, en comandita con el PSOE, la comparecencia de la ministra Ione Belarra". "Son los mismos que ahora han salido corriendo a pedir una investigación sobre la Iglesia Católica, de la mano de los separatistas de Esquerra y de los herederos de ETA", ha apostillado.





Asimismo, Dancausa considera "más grave todavía la mentira y la hipocresía" del Partido Socialista. En ese momento, ha dicho que la investigación policial se desprende que dos de las niñas investigadas viven en Castilla-La Mancha, una de ellas en un centro de protección de esa región.





¿Lo que ocurre en Guadalajara no merece investigarse?

"¿Lo que ocurre en Guadalajara no merece investigarse? ¿Acaso no tiene que dar explicaciones el gobierno del señor Page? ¿Ha denunciado el caso el gobierno de Castilla La Mancha ante la Policía? Por qué no se ha personado en la causa el gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha hecho la Comunidad de Madrid?", se pregunta.







Preguntas que la compareciente también ha lanzado contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para requerirle si "lo de Guadalajara no merece un expediente, o es que solo trabaja contra la Comunidad de Madrid". "Si algo ocurre en el 'bando' socialista, ni se investiga ni se asumen responsabilidades. Ustedes pretenden tapar los escándalos indecentes de Baleares y Valencia y equipararlos a la investigación policial de Madrid", ha apostillado.





La consejera también ha criticado a la oposición por cuestionamientos "frívolos, inaceptables injustos" contra los educadores y trabajadores del centro, que "llevan semanas sufriendo una altísima presión". "Ellos no han sido nunca el problema, sino la solución a miles de problemas que se enfrentan a diario. La izquierda y la ultraizquierda han tenido un reacción inadmisible desde el punto de vista humano y política. Ustedes han perdido la cabeza y el corazón", ha insistido.





La intervención de los centros

Dancausa ha señalado que con la 'Operación Sana' están ante un asunto "muy delicado, que afecta a menores con una vida muy desgraciada, que no están en centros penitenciarios, sino en centros de régimen abierto o viven con su familia".







"Aunque es imposible reproducir el ambiente y el calor de una familia, los centros de menores tratan de ser lo más parecido a un hogar. Cuando un menor llega a un centro, recibe el apoyo de un equipo multidisciplinar de profesionales, que valora su caso, examina su situación familiar, prescribe la terapia más apropiada, y diseña una hoja de ruta con tres fases: acogida, educativa y de autonomía", ha expuesto.





Según ha explicado, cada niño tiene un proyecto individual de intervención y seguimiento, con un objetivo: alcanzar la madurez y la autonomía personal necesaria para enfrentarse a la vida fuera del centro.





"La responsabilidad directa sobre los menores recae sobre la dirección y los profesionales que están en contacto directo con ellos. Su papel es tan relevante, que la nueva Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia les considera 'agente de la autoridad", ha dicho.





Dancausa ha reiterado que la Comunidad ha hecho "su trabajo, que es el de proteger y atender a los menores que viven en nuestros centros". "Siempre que tenemos la mínima sospecha y el conocimiento de la existencia de algún hecho susceptible de ser denunciado, ponemos inmediatamente en sobre aviso a la Policía", ha indicado.





"No vale todo en política, "pero mucho menos usar una investigación policial sobre unas niñas víctimas de unos delincuentes, para ocultar sus miserias de Baleares y de Valencia, en un intento de ganar votos en Madrid", ha concluido.