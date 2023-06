La elección de presidentes autonómicos del 28M puede irse legalmente más allá del 23J

Los procedimientos y plazos establecidos en los estatutos y las normativas parlamentarias autonómicas hacen posible legalmente que la investidura de varios presidentes de las 12 comunidades que celebraron elecciones el 28 de mayo llegue a retrasarse más allá de las próximas generales.



Aunque es difícil prever los giros políticos que se producirán en las próximas semanas en circunstancias tan distintas como las que han deparado las urnas el 28M, los distintos partidos implicados, entre ellos PP, PSOE y Vox en todas estas comunidades, pueden tratar de evitar verse retratados por sus decisiones en el ámbito autonómico antes del 23J.



Las legislaciones autonómicas prevén un plazo de hasta dos meses, tres en Navarra, para elegir presidente, bien por mayoría absoluta en primera votación, bien por mayoría simple en segunda y sucesivas votaciones, transcurrido el cual se repetirían las elecciones.



En todo caso, como en casi todo lo que tiene que ver con al Estado autonómico, cada comunidad se ha organizado de forma más o menos diferente:



- Aragón: las Cortes se constituirán el 23 de junio y se propondrá un candidato en un máximo de 10 días. Para lo que no hay plazo es para el pleno de investidura, más allá de que sea en los dos meses siguientes a la constitución del parlamento.



El PP tiene 28 escaños y Vox siete, que serían suficientes para investir al popular Jorge Azcón en primera votación o serían innecesarios en segunda vuelta si, por ejemplo, recibiera el apoyo del diputado del PAR y la abstención de los tres de Aragón Existe, o viceversa, frente a los 28 de la izquierda.



- En Asturias, el plazo para constituir el nuevo parlamento es de 20 días hábiles desde las elecciones, por lo que el límite es el 26 de junio, y a partir de ahí arrancará el calendario de investidura.



Como en Asturias no se puede votar en contra del candidato sino solo abstenerse, el aspirante con más respaldo, en este caso el socialista Adrián Barbón, con 19 de 45 escaños a la espera de que se escrute el voto emigrante, sería elegido por mayoría simple en segunda ronda.



- En Baleares hay hasta el 27 de junio para constituir el Parlament, en una fecha que no se concretará hasta la semana que viene, y entonces se abrirá un plazo de 15 días para la sesión de investidura, cuya primera votación sería como mucho el 12 de julio.



Como el PP de Marga Prohens ha logrado 25 diputados, con el de Sa Unió, una coalición de la que forman parte los populares, superarían en segunda votación a los 25 de la izquierda siempre que los ocho de Vox se abstengan.



- La sesión constitutiva del Parlamento de Canarias se celebrará el 27 de junio y a partir de esa fecha hay 10 días para celebrar la primera sesión de investidura, hasta el 7 de julio, justo el día en el que empieza la campaña.



Aunque el socialista Ángel Víctor Torres, ganador de las elecciones sin mayoría absoluta, no descarta pactos para mantenerse en la Presidencia, hay más posibilidades de que, como parecen indicar las negociaciones, la mayoría se articule en torno a CC, liderada por Fernando Clavijo, con apoyo del PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.



- Desde que se constituye el Parlamento de Cantabria el 22 de junio, su presidente tiene hasta el 15 de julio para proponer un candidato. Entonces se fijará la fecha del debate de investidura, entre el tercer y el séptimo día siguientes, por lo que podría celebrarse hasta el 24 de julio.



De todas formas, no parece que se vaya a retrasar tanto después de que Miguel Ángel Revilla haya dicho que el PRC no obstaculizará un gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga para que Vox "no contamine" la región.



- En Castilla-La Mancha, las Cortes se constituyen el 22 de junio y la investidura del socialista Emiliano García-Page, que consiguió mayoría absoluta, será previsiblemente antes de que comience la campaña electoral para las generales, según han dicho a EFE fuentes del Ejecutivo regional.



- En la Comunidad Valenciana, la normativa parlamentaria se traduce en que el debate de investidura será entre el 17 y el 21 de julio en primera vuelta y entre el 19 y el 25 en segunda.



El vencedor del 28M, el popular Carlos Mazón, sería presidente en la primera votación si suma a sus 40 escaños los 13 de Vox, aunque hasta ahora solo ha dicho que su intención es gobernar en solitario.



- En Extremadura, la constitución de la Asamblea debe celebrarse antes del 27 de junio y la fecha límite para la investidura es el 27 de julio, pero el presidente saliente, el socialista Guillermo Fernández Vara, no quiere que el proceso se solape con las generales, de modo que la elección se adelantaría al 23J.



El PSOE fue el partido más votado y Fernández Vara ya ha afirmado que intentará gobernar, aunque sumados sus votos a los de Unidas por Extremadura no llegan a la mayoría absoluta, que si alcanza el PP de María Guardiola junto a Vox.



- En la Comunidad de Madrid, que constituirá su Asamblea el día 13, la normativa da un plazo de 15 días para celebrar la investidura, pero con la holgada mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso, todo quedará resuelto previsiblemente este mismo mes de junio.



- El Parlamento murciano se constituirá el 14 de junio, aunque el Estatuto de Autonomía no establece ningún plazo para la convocatoria del debate de investidura del futuro presidente.



A la vista de la composición del futuro Parlamento, el único candidato será el popular Fernando López Miras, que podría ser investido en segunda votación con la abstención de Vox.



- El 16 de junio se constituye el Parlamento de Navarra y dentro de los 10 días siguientes su presidente ha de consultar con los portavoces parlamentarios y proponer un candidato, convocando a una sesión plenaria con al menos 3 días de antelación.



UPN es la fuerza más votada pero no lo suficiente para gobernar con los apoyos de PP y Vox, y la candidata del PSN, María Chivite, ha dado ya los primeros pasos para seguir en el Gobierno, para lo que necesita los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra y que EH Bildu o UPN se abstengan.



- El Parlamento de La Rioja se constituirá el 22 de junio y la previsión es que la investidura sea entre finales de junio y principios de julio gracias a la mayoría absoluta del popular Gonzalo Capellán.