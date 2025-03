El Gobierno seguirá trabajando para sacar los Presupuestos pero admite que es “muy difícil”

El Gobierno confirmó que seguirá trabajando para tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2025, pese a las advertencias del presidente de ERC, Oriol Junqueras, al PSOE de que si no cumple sus acuerdos no solo no tendrá unas cuentas públicas en 2025, sino tampoco en 2026.



No obstante, desde el Ejecutivo reconocieron que son “perfectamente conscientes” de que esto no depende solamente del Gobierno y de la “complejidad parlamentaria” actual y admiten que aprobar las Cuentas Generales este año es “muy difícil”.



“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando con el resto de las fuerzas parlamentarias. Somos perfectamente conscientes que no depende solamente del Gobierno de España y somos también muy conscientes de la complejidad parlamentaria”, señaló la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Negociaciones en fase previa



Además, fuentes del Gobierno señalan que es “muy difícil” aprobar nuevos Presupuestos para el año en curso, toda vez que el estado de las negociaciones con los grupos se encuentra aún en una fase previa y solo se hacen “sondeos” con el resto de fuerzas políticas, pero todavía no hay conversaciones a fondo con los grupos que en este momento apunten a un acuerdo.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había fijado el primer trimestre del año como la fecha en que pretendía tener un nuevo proyecto de Presupuestos para someterlo a votación de las Cortes. Pero a día de hoy, a solo dos semanas de terminar el mes de marzo, parece difícil poder cumplir esa fecha.



Oriol Junqueras advirtió en la jornada de ayer al PSOE de que si no cumple los acuerdos alcanzados en las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa, “no solo” no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado de 2025, sino que tampoco se sentarán a hablar para los de 2026.



Junqueras puso como ejemplo el servicio de trenes de cercanías y media distancia en Cataluña, que calificó de “catastrófico”. “Si ustedes viviesen en Cataluña, lo sabrían y serían conscientes de ello”, afirmó, exigiendo al Ejecutivo medidas urgentes para mejorar la calidad del servicio ferroviario autonómico.

Modelo caducado



Además, hizo referencia al modelo de financiación autonómica, que recordó que está “caducado desde hace más de una década” por la falta de voluntad tanto del PSOE como al PP, y que en su opinión tiene un “impacto colosal” en las políticas sociales como la educación o la sanidad.



Por su parte, Junts también advertía la semana pasada de que no se sentará a negociar unas nuevas cuentas públicas si el Estado no paga unos 50.000 millones de euros en concepto de “deuda pendiente” con Cataluña en materia de infraestructuras, una condición que el Gobierno tacha de “imposible”.



Así las cosas y pese a los avances y acuerdos alcanzados en los últimos meses con sus socios de investidura –por ejemplo en torno a la reforma fiscal–, el Ejecutivo aún no tendría amarrados los apoyos para sacar adelante las cuentas.