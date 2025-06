Leire Díez apunta a un bufete que tiene a Aldama y a Hamlym como clientes como el origen de la filtración de sus audios

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha apuntado a un bufete de abogados que tiene como clientes al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y al empresario Alejandro Hamlyn, como el posible responsable de la filtración de los audios en los que se la escucha ofreciendo acuerdos con la Justicia a cambio de información contra altos funcionarios del Estado.

Preguntada en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press, sobre quién cree que ha filtrado esos audios, Díez ha detallado que en octubre del año pasado interpuso una denuncia por revelación de secretos tras recibir de mano de un periodista una filtración con información que "había enviado" un bufete de abogados con información relativa "a uno de los casos judiciales en marcha".

Ese bufete de abogados que habría podido filtrar información, según ella, es el mismo despacho que tiene como clientes a Víctor de Aldama y a Alejandro Hamlyn, además de a una de las personas que "es miembro del chat del cual sale ese audio.

"Yo puse una denuncia por revelación de secretos porque lo que a mí no me parece bien, y no me va a parecer bien nunca, es que se filtren los datos de un teléfono privado en una causa que de momento, en ese momento, todavía estaba secreta (...) y casualmente es el mismo despacho del que es cliente Alejandro Hamlyn, Víctor Aldama, y una de las personas que parece que es miembro del chat del cual sale ese audio", ha explicado.

SOLO HA COINCIDIDO CON SÁNCHEZ EN ACTOS ELECTORALES

Preguntada por imágenes en las que se la ve cerca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en actos de partido o mítines, Díez ha limitado su relación con él a "exactamente esa, la de haber coincidido en actos electorales del PSOE", como una que tiene con su mujer, Begoña Gómez, en una fiesta de la Rosa "probablemente" hace "más de 10 años".

"Son fotos y vídeos que son públicos, fíjate que si hubiera algo que ocultar, ¿por qué va a estar eso público?", ha apuntado la exmilitante socialista, poniendo énfasis en que la última foto o vídeo que se conoce de ella con Sánchez podría ser de las primarias de 2017.

"Hace ocho años, ¿eso es cercanía? ¿De hace ocho años es cercanía?Hace ocho años, yo creo que es la última, una que aparece, que fue en el País Vasco (...) pero hace ocho años, ¿eso es cercanía? ¿De verdad?", se ha preguntado.

EMPRENDERÁ ACCIONES LEGALES POR MENTIRAS SOBRE CORREOS

En otro orden de cosas, Díez ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes pongan en cuestión con "mentiras" su papel como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, después de que en los últimos días se la haya relacionado con la gestión del voto por correo en las pasadas elecciones generales.

"Yo, en el ejercicio de periodismo, no tengo absolutamente nada que decir, me parecerá bien, mal o regular lo qué hacen algunos compañeros con las informaciones que hacen. Pero desde luego, todo aquel que acuse de cosas que sean mentira sobre mi actividad en Correos, ahí sí que voy a denunciar todo lo que tenga que denunciar, porque eso no se hace", ha explicado.

Según Díez, todo lo que hizo en Correos es público porque lo publicó ella misma, y ha destacado que el trabajo en la compañía pública esté siendo "absolutamente escrutado". Además, ha lamentado estar en "un fuego cruzado" en el que le han puesto y del que quiere salir.

Sobre la denuncia que anunció este miércoles que interpondría contra el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, por su actitud "violenta" tras boicotear su comparecencia ante la prensa, ha detallado que aún no lo ha puesto porque no ha tenido tiempo y que lo hará este jueves ante la Policía Nacional.