El presidente descarta convocar elecciones si no logra unos PGE en 2025: “Se prorrogan, sin ninguna duda”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó adelantar las elecciones generales si no consigue apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y aseguró que si es necesario seguirá gobernando con las cuentas prorrogadas: “Sin ninguna duda”, zanjó.



No obstante, insistió en que siguen hablando con los grupos parlamentarios y no renuncia a presentar un proyecto de PGE para 2025, indicó. “Se prorrogan los Presupuestos, sin ninguna duda”, señaló Sánchez en caso de que no consiga los apoyos parlamentarios suficientes, una posibilidad que va cobrando fuerza a medida que avanzan las semanas y no se ven avances notables.



Sánchez dejó claro que no adelantará las elecciones generales porque a su juicio el país necesita “estabilidad” y seguir aplicando una política económica “que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo”, defendió.



Aunque insistió en que seguirá “sudando la camiseta” y que “no se rinde”, saca pecho de la actual situación económica y recalca que España representa el 50% del crecimiento económico y el 30% de los nuevos empleos de la Unión Europea (UE), a pesar de que están en vigor los Presupuestos prorrogados del año 2023.



Además hizo hincapié en que los PGE vigentes fueron aprobados por una “administración progresista”, es decir el Gobierno de coalición PSOE-Podemos de la legislatura anterior e insistió en que con ellos España lidera el crecimiento económico, la creación de empleo en la UE “y dando respuesta a muchas de las políticas sociales que están inscritas en los acuerdos de investidura que he firmado con los Grupos Parlamentarios”, apuntó.

Sigue la negociación



Por su parte, el ala socialista del Gobierno insistió en que sigue negociando con los grupos las cuentas o y que lo hará mientras sean “útiles” para aplicarse este 2025, mientras que desde el ala de Sumar piden que se presenten.



Así lo explicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dejó claro que “siguen dialogando”, en tanto que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que su obligación es presentarlos.



La ministra de Hacienda señaló que aún no renunciaron a presentar los presupuestos para 2025 y que aun estando a mediados de marzo “este Gobierno pelea hasta el último balón, dialoga, y nosotros estamos trabajando para presentar los Presupuestos”, manifestó. Además, apuntó que seguirán negociando con los grupos “para intentar que la fecha en la que pueda entrar el Presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos”.



Por su parte, Díaz defendió que la obligación del Gobierno es presentar unos nuevos Presupuestos Generales y, al menos, intentar conseguir que se tramiten. “Yo creo que la ministra de Hacienda debe presentar los PGE. Si después no salen pues lógicamente habrá que tomar una decisión, pero la obligación del Gobierno es presentarlos”, apuntó la ministra de Trabajo.



Fuentes del Gobierno aseguraban este martes tras el Consejo de Ministros que hay contactos con algunos grupos parlamentarios para sondear las posibilidades reales que existen.