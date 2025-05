Rueda acusa al Gobierno de improvisar e instrumentalizar la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha acusado este jueves al Gobierno de "improvisar" y querer "instrumentalizar" a su favor de manera partidista la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona el 6 de junio.



Rueda ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, que el Ejecutivo "ha improvisado" esta convocatoria, que por su contenido "incompleto" supone "otra oportunidad perdida" de que "algo que debería ser muy institucional" sirva para que las comunidades autónomas lleguen a acuerdos con el Gobierno de la nación.



Ha criticado que el Gobierno "eluda" el tema de la financiación que siguen pidiendo las comunidades autónomas, y que "increíblemente" no se hable del apagón eléctrico en España.



El presidente de la Xunta se ha referido también a la publicación de los mensajes privados entre el presidente Pedro Sánchez y el exministro José Luís Ábalos, que ha considerado "muy reveladores", y ha destacado el "nerviosismo evidente" mostrado ayer por el Ejecutivo en la sesión parlamentaria de control.



"Quitarles importancia y decir que no se puede tolerar lo que en otras épocas jaleaban es revelar que tranquilos no están", ha señalado el presidente de la Xunta, quien ha concluido: "No hay explicaciones y debería haberlas. Menos nervios y más explicaciones".



Las declaraciones del presidente de la Xunta se alinean con las de los dirigentes de otras tres autonomías y de la ciudad autónoma de Melila, todas gobernadas por el PP, que coincidieron en criticar la convocatoria "exprés" y "sin contenido" y consideraron que se convoca de forma oportunista, como "cortina de humo".



Uno de los presidentes autonómicos que ha vuelto a criticar la convocatoria ha sido el de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que opina que se trata de una "cortina de humo" para desviar la atención de "las informaciones que están sucediendo todos los días de los wasaps" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el exministro José Luis Ábalos.



"La sensación que yo tengo, viendo las prisas que tiene el Gobierno de Sánchez, es que ante las informaciones que están sucediendo todos los días de los wasaps (...) hace falta un cortafuego, una gran cortina de humo", ha dicho Moreno en declaraciones a la prensa.



"Creo que al utilizar la conferencia de presidentes como elemento en función de sus intereses (...) se le hace un flaco favor", ha concluido.



El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha criticado el escaso margen de "apenas tres semanas" con que el Gobierno central ha convocado la Conferencia y ha lamentado que los acuerdos anteriores no sean útiles, al no ver avances en su cumplimiento.



"Sánchez no cree en la Conferencia de Presidentes, para él es solo una foto, un mero trámite, no cree en la colaboración que debe existir entre el Estado y las Comunidades", ha argumentado.



Asimismo el jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado convencido de que existen "intereses ocultos" en Pedro Sánchez para convocar la Conferencia.



López Miras ha dicho que, a la vista de lo ocurrido en la conferencia del pasado diciembre en Santander, está "seguro" de que Pedro Sánchez se mueve por su "calendario", por una estrategia de "agenda" y de marcar los tiempos y los debates ante la convocatoria del congreso del PP para el mes siguiente, y las investigaciones judiciales que afectan a su entorno.



Para el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, la Conferencia de Presidentes “no vale para absolutamente nada” y ha insistido en la necesidad de que se modifique la financiación autonómica para que sea “justa para todos”.