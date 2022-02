Soria Ya, dispuesta a lograr un acuerdo de investidura tanto con PSOE como PP

El cabeza de lista de la agrupación de electores de Soria ¡Ya! a la Presidencia de Castilla y León, Ángel Ceña, sostiene que su formación está dispuesta a alcanzar un acuerdo de investidura tanto con el PSOE como con el PP siempre y cuando se establezcan unos plazos de ejecución de su programa, según ha advertido en una entrevista con Efe.





Y reconoce que tanto socialistas como populares tienen recogidos en sus programas buenas parte de los proyectos que Soria ¡Ya! también exige para su provincia, por lo que ve posible alcanzar un acuerdo de investidura siempre y cuando exista un compromiso real para que esta vez sí se lleven a cabo.





Según las encuestas, Soria ¡Ya!, obtendría entre dos y tres parlamentarios por lo que esta agrupación de electores garantiza que trabajará en iniciativas legislativas y en controlar la acción del futuro gobierno regional.





El candidato de la Soria ¡Ya! tiene claro los motivos por los que España ha llegado al actual desequilibrio territorial, origen de la movilización en marzo de 2019 de la revuelta de la España Vaciada en Madrid, movimiento en el que la plataforma soriana ha estado impulsando desde su origen.





"Se ha llegado por una falta de interés en aplicar políticas reales contra la despoblación durante 39 años de Comunidad. Parece mentira, que en la comunidad que más población ha perdido, hayan tardado tanto en intentar aplicar las medidas contra la despoblación y que no han fructificado nunca, por ser un fracaso de planes", ha recordado.





Ceña ha asegurado que si no se intenta frenar la despoblación, no se logrará nada, y Soria ¡Ya! está en estas elecciones para que se intente, aunque ha reconocido que habrá pueblos que tengan muy difícil revertir el vaciamiento poblacional que sufren durante décadas.





"La cuestión es aplicar medidas. Dejando pasar, sin hacer nada, estamos abocados a seguir perdiendo población y que ésta sea cada vez más envejecida. Necesitamos un conjunto de medidas para revertir la despoblación. Así se ha hecho en las tierras altas de Escocia, en el norte de Noruega y Finlandia. Una medida sola no va a solucionar nada", ha apuntado.





Para el candidato de la Soria ¡Ya!, el problema solo se solucionará si se aplican un conjunto de medidas, desde mejorar los servicios sanitarios tanto en la ciudad como en los pueblos hasta la prestación de servicios educativos y de transporte y conectividad, pasando por la puesta a disposición de suelo industrial competitivo y la implantación de la fiscalidad diferenciada para las empresas.





En cualquier caso, Ceña ha insistido que lo ideal sería alcanzar un pacto de Estado contra la despoblación que, lejos de luchas políticas partidistas, implicará a todas las fuerzas políticas en un paquete de soluciones y presupuestos a largo plazo.





El candidato de la agrupación de electores ha reconocido que le resulta difícil creerse que PSOE y PP estén convencidos de las necesidades de la España Vaciada y, en este sentido, ha recordado que después de la manifestación protagonizada en Madrid en 2019, se celebraron elecciones autonómicas y, dos años y medio después, las cosas siguen prácticamente igual.





Ceña ha reconocido que se miran en el espejo de Teruel Existe y añade: "Nosotros creemos que ha conseguido muchas cosas, aparte de poner el foco en el problema. Ha conseguido desbloquear proyectos y atraer otros a Teruel. Y también ha conseguido trabajar muy serio en el Parlamento. En casi todas las iniciativas ha aportado cosas interesantes. A nosotros ese ejemplo nos gusta. Los que dicen que no han conseguido nada, son los que quieren desvirtuar este movimiento de la España vaciada".





Por otra parte, al candidato de Soria ¡Ya! le ha sorprendido especialmente la presencia de los principales líder políticos de los partidos nacionales en Soria, cuando no vienen casi nunca a la provincia y "han estado comienzo torreznos, paseando por El Collado, visitando Ólvega o San Leonardo".





Para Ceña esta masiva presencia de líderes nacionales no hubiera sucedido si esta campaña hubiese sido junto a las municipales con el resto de comunidades autónomas.





Ha asegurado que sería interesante que los principales líderes políticos se dieran una vuelta, de verdad, por la España Vaciada, por esos territorios de España donde hay pueblos con menos de una docena de habitantes.





"Sería bueno que fueran y se fijaran, que hablaran con la gente. Nosotros vamos y estamos una hora charlando con la gente. Y eso la mayoría de los políticos españoles no lo hacen", ha recriminado.





Ceña ha confirmado que Soria ¡Ya!, después de dos décadas de movilizaciones en la calle, quiere llegar a las instituciones para quedarse. Irán "partido a partido", "paso a paso", en las próximas convocatorias electorales.





"Si los ciudadanos confían en nosotros estaremos en las Cortes regionales. También nos presentaremos a las generales. Luego el futuro lo irá marcando los resultados y las necesidades que tenga esta tierra. ¿Las locales? Falta como mínimo año y cuatro meses y hay un refrán que me gusta mucho: cuando llegue ese río, cruzaré ese puente. No está descartado pero hasta ahora no nos lo hemos planteado", ha concluido.