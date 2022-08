25 años de extrañarte, Gianni

Una mañana del 15 de julio de 1997, Gianni Versace dio un paseo cerca de su mansión en Miami Beach hasta News Café. Cuando regresó a casa, Andrew Cunanan le disparó a quemarropa en la cabeza y cuello. Sin duda, su asesinato ha sido una de las muertes más impactantes del mundo de la moda. Su muerte dejó un vacío imborrable entre los artistas de su generación. El 24 de julio se celebró el funeral católico en una catedral de Milán. Acudieron entre otras muchas celebridades, que eran también sus amigos, la princesa Diana, Caroline Bessette Kennedy, Elton John, Pavarotti, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Sting y Naomi Campbell.

Gianni Versace

Nació en 1946 en Calabria (Italia). Su padre era vendedor y su madre Francesca era modista y creció rodeado de telas y bocetos su madre, que tenía una sastrería llamada Boutique d ́Alta Moda, en la que le ayudaba a encontrar hilos y pedrería para los vestidos que ella bordaba y así empezó su gusto por la moda.

Se licenció en arquitectura. A los 26 años viajó a Milán para dedicarse al mundo de la moda. Aprendió en el atelier de Salvatore Chiodini y Ezio Nicosia, empezó a diseñar para Byblos, de la marca Genny, y luego para Callaghan. Años después presentó su colección para mujeres, en Palazzo della Permanente en Milán.

En 1978 nació la firma Versace y abrió su tienda en Via della Spiga. No tardó en darse a conocer con colecciones llenas de glamour, sensualidad y colorido. También fue criticado, su modo de diseñar fue clave en la identidad y éxito a la Maison.

Apasionado del arte, especialmente de los cubistas, el Art Decó y de historia antigua, en ella se inspiró para diseñar el símbolo de identidad de la marca, la medusa.

Construyó un imperio donde no sólo era un excelente diseñador si no que era uno de los mejores modistas del mundo, a veces no necesitaba los bocetos, pues trabajaba directamente sobre el cuerpo de las modelos. En los años ochenta ya era una firma internacional, e incluyó accesorios como joyas y artículos para el hogar.

En 1989 creó Atelier Versace, su primera línea de Alta Costura. En los 90 grandes personalidades usaban sus diseños como Diana de Gales, Maradona, Elizabeth Taylor, Madonna, Cher, Elton John o George Michael. Queda en nuestra memoria el vestido que lució Liz Hurley en la premier de ‘Cuatro bodas y un funeral’, bautizado como ‘That Dress’.

Otro gran momento roja fue cuando Cindy Crawford acompañó a Richard Gere a la gala de los Oscar de 1991 con un vestido rojo de escote corazón, el éxito fue tal que se convirtió en el más demandado del año, aparecieron réplicas en todas las cadenas de moda rápida. Versace impregnaba personalidad en sus prendas.

También fue el responsable del nacimiento de Google Imágenes, cuando Jennifer López hizo su aparición en los Grammy, luciendo un vestido estampado verde con escote en v. Los usuarios enloquecieron con aquel look y lo descargaron de la página web un total de 642.917 veces. Fue ahí cuando Google decidió que era necesario una herramienta en la que se pudiesen facilitar imágenes al buscar un texto.

Fue uno de los primeros en entender la importancia de la asistencia de celebridades en sus desfiles y de la presencia de super modelos en la pasarela, antes lo habitual era solo su aparición en las revistas. Sus desfiles se transformaron en auténticos shows, consiguió diluir la barrera entre espectáculo y moda. Año tras año siguen formando parte del casting de la marca, haciendo que sus desfiles acaparen toda la atención. Como: Helena Christensen, Naomi Campbell, Claudia Bruni o Cindy Crawford.

Donatella

Donatella, su hermana, las reunió en la presentación de la colección ‘SS 2018’ para rendir tributo a Gianni,haciendo que cerraran el desfile con una aparición sorpresa con trajes dorados, un momento que pasó a la historia de la moda. Asumió el papel de líder del departamento de diseño, en 1997 hasta ahora, mantiene las riendas del imperio y supervisa desde los diseños hasta los accesorios, muebles, hoteles...Tenían un vínculo muy fuerte, estaban muy unidos y en diferentes presentaciones hizo guiños reeditando piezas de Gianni, recordándolo y echándolo de menos.

“Cuando ocurrió la tragedia nada volvió a ser divertido, sólo había dolor, inseguridad y pérdida. Empezaron los problemas con mi familia, el final de mi matrimonio, el tener que dirigir una compañía a pesar de no estar preparada. Todo el mundo tenía los ojos puestos en mi” aseguraba Donatella.

El 50% de su imperio se lo dejó a Allegra Beck, hija de Donatella. Cuando Gianni murió la niña tenía once años. En 2004 cumplió los 18 y heredó alrededor de 500 millones de dólares.

En 2018 el grupo de Michael Kors se hace con el control de la firma, Donatella se mantiene al frente de la dirección creativa. Manteniendo la esencia de la casa, sigue utilizando a nuevas personas influyentes sobre como imagen de la firma, como Selena Gomez, Dua Lipa, Kesha y, por supuesto, manteniendo fiel a todas aquellas famosas que llevaron sus modelos como Jennifer Lopez a la que creó todo el vestuario para su actuación en la Super Bowl.

Actualmente Versace es una de las casas más importantes del mundo. Diseña, comercializa y distribuye vestuario, accesorios, fragancias, maquillaje y muebles de lujo bajo las diversas marcas del Grupo Versace.