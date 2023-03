Cuatro mujeres gallegas que triunfan en el mundo de la moda

Ellas son Rus Tapia, Tania Pardo, Irene Lobo y Yoli Rodríguez. Gracias a su esfuerzo y talento se han hecho un hueco en campos relacionados con el diseño y la moda.

Rus Tapia

Rus Tapia tiene 26 años. Al finalizar sus estudios de Diseño de moda en el Instituto Europeo di Design de Madrid, y después de trabajar para varias empresas, decidió fundar su propia marca. En mayo de 2022 en A Coruña nació Surita Studio. Para confeccionar sus prendas Rus elige materiales naturales, orgánicos y certificados en lugar de utilizar poliéster. En sus colecciones, destacan las prendas románticas y atemporales.

“Creo que lo que diferencia a mi firma es el estilo. Si te gusta la ropa romántica, con volantes, con encajes o con un bordado y además cumple la parte de responsabilidad, seguro que algo de Surita te encaja. Es una firma femenina y delicada, pero si que es verdad que después me encanta mezclar las prendas con un pantalón más ancho o masculino”, añade Rus.



Tania Pardo

Detrás de Jimenas se esconde Tania Pardo, diseñadora gallega de formación y de corazón. Estudió diseño de moda en Madrid. Sus padres residen cerca de Santiago de Compostela y sus abuelos son de Curtis. En la actualidad, Tania vive en Valencia. En marzo de 2021 montó su firma, después de haber trabajado en diferentes empresas en España, siendo la última Hoss Intropia, donde trabajaba como directora de diseño y calzado.

Decidió montar Jimenas porque en ese momento no le apetecía volver a la industria, le apetecía hacer un proyecto más personal: “me encontraba en ese momento en el qué pensaba si lanzarme a la piscina y emprender, o si seguir trabajando para terceros. Decidí lanzarme y la verdad es que no me arrepiento, es muy duro pero estoy muy contenta”, destaca Tania Pardo.

Irene Lobo

Un sector tan complicado como el de la moda se ha encontrado con Irene Losada, a la que conocemos como Irene Lobo , la modelo gallega de 54 años que está triunfando y además, que ha llegado para quedarse. A día de hoy, es una de las imágenes más buscadas en Galicia. Triunfa no solo por sus rasgos faciales y por su pelo canoso, que tanto la caracteriza, también por su alegría, energía, buen rollo y actitud.



Ha llegado para protagonizar exitosas campañas: “en el mundo de las pasarelas soy un poco novata, por ahora, solo he desfilado para Adolfo Domínguez. Trabajé con Miista; con Bimba y Lola hice una campaña y sinceramente, es muy difícil explicar lo que me encontré allí, fue maravilloso; con Lefties hice dos campañas; el trabajo con The Jimenas fue precioso; también hice hace muy poquito un anuncio para Opticalia, que es muy potente. Y otras muchas, todas son especiales”.

Yoli Rodríguez