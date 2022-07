Roberto Verino apuesta por una nueva estrategia de colección y presenta su cápsula de bordados.

Roberto Verino lanza una nueva cápsula de su colección BELLEZA SERENA, compuesta por prendas que tienen como motivo principal los bordados.

La marca de moda, que cumple 40 años, refuerza su estrategia de temporalidad con una colección anual dividida en varias cápsulas repartidas a lo largo del año que girarán en torno a los iconos del estilo Verino.

Fiel a su lema “fondos de armario emocionales” el diseñador aprovecha su aniversario para reivindicar una moda de calidad, sin tendencias, para que dure toda una vida y trascienda a las siguientes generaciones.



Verino presentó la colección Belleza Serena, durante la semana de la moda en Madrid, celebrará su 40 aniversario anunciando una serie de cambios en su estrategia de colección. El que fue el precursor en España del SEE NOW BUY NOW y dejó de desfilar en la pasarela madrileña para apostar por un formato más directo, prosigue en su camino de dar respuestas más alineadas con las necesidades del consumidor actual, apostando por una sola colección anual que se dividirá a lo largo del año en cápsulas de ESTILO VERINO.