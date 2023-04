Itzíar Castro: “Yo la cago mogollón, constantemente, pero transformo mis fracasos en creatividad"

Esta tarde ha tenido lugar la inauguración del ciclo de conferencias “Peccata Minuta. No solo buenas prácticas”, que reúne a diferentes personalidades del mundo de la cultura para reflexionar en torno al error como fuente de aprendizaje. En ese marco, la actriz de origen gallego Itziar Castro se ha sincerado y ha reconocido que, en su caso, el error es una fuente de inspiración continua: “Yo la cago mogollón, constantemente, no sabría contarte un solo error porque cometo muchísimos y tropiezo siempre con la misma piedra. Pero transformo mis fracasos en creatividad. El amor, el desamor, los fracasos en general… siempre me han servido para crear”, ha reconocido.

Castro ha contado una anécdota que ejemplifica muy bien esta postura: “Cuando me nominaron al Goya estaba en números rojos en el banco”. Y ha profundizado en la idea: “Muchos números rojos, tres cifras, más de seis mil euros en negativo. Todo el mundo me decía lo mucho que me lo merecía por dónde había llegado y yo pensaba que ni siquiera podía llegar a fin de mes”, reconoció.

Por su parte, la productora e impulsora del ciclo, Cristina Abelló (Mía), ha explicado la reflexión que ha dado origen a este ciclo: “ Vivimos en una cultura en la que aprendemos por ensayo y error. Y sin embargo se castiga el error. La mayoría de nosotros prefiere no correr riesgos, no equivocarse, no fallar, es decir, no fracasar. ¿Desde cuándo le hemos concedido al término fracaso la posibilidad de generarnos angustia, frustración, ansiedad, miedo?”, reflexionó Abelló. Además, aseguró que la perfección es inalcanzable: “No se puede ser perfecta en todo. Buscar la perfección no solo te convierte en víctima de ansiedad sino en persona que es incapaz de vivir su propio éxito”, explicó.

La coordinadora de Innovación, Ciencia y Formación del Círculo de Bellas Artes, Sonia Frías, ha asegurado que para la institución es “un placer” acoger un ciclo como este. “Este proyecto ha tenido una aceptación muy buena y en tiempo récord, así que estamos muy satisfechos. Desde que Cristina nos lo presentó nos pareció súper interesante, porque abordar el error como fuente de aprendizaje supone una visión innovadora. Entronca muy bien con otro ciclo que tenemos, “Failure”, que también gira en torno al fracaso. Y la perspectiva artística, que es un tema que a nosotros siempre nos encaja”, aseguró Frías.





Ya en la charla inaugural, se sentaron a compartir mesa la propia Itziar Castro y la cantautora María Peláe, bajo la moderación de Cristina Abelló. En un tono íntimo, de confianza, las ponentes reconocieron errores que marcaron de una u otra forma sus vidas y sus carreras. Así se expresó María Peláe: “El éxito está idealizado, y todo empieza en el propio concepto, que va cambiando a lo largo del tiempo. Hay que sanar los fracasos y estar agradecida. Con cada pasito, hay que aprender a agradecerlo”, afirmó. A la pregunta de ‘¿Qué le dirías a tu yo de hace años?’, Peláe contestó: “Le diría que se relaje. Una cosa que pienso mucho para mí es ‘Relájate, Beyoncé, que has cantado para cuatro personas, así que cien son gloria bendita’”, contó entre risas.

Peccata minuta: No solo buenas prácticas

Bajo la premisa de “¿Quién no se ha equivocado alguna vez?”, el ciclo aborda el error como herramienta de aprendizaje, tanto a nivel personal como profesional. En cuatro sesiones distribuidas a lo largo del mes de abril, participan personalidades del mundo de la cultura como Manuel Burque, Esty Quesada, María Peláe, Travis Birds, Enrique Lavigne y Pablo R. Coca, Asaari Bibang e Itziar Castro. Lo hacen en un formato de diálogo cruzado, de dos en dos, contando experiencias propias en las que corrieron riesgos, fallaron, y cómo eso les ha llevado a tomar una u otra decisión que ha condicionado su trayectoria.

Además de la sesión inaugural de hoy, el ciclo continuará en las dos próximas semanas, los días 19, 24 y 26 de abril, a las 19.00 horas. El miércoles 19 será el turno del productor de cine Enrique Lavigne y la youtuber e influencer Esty Quesada, conocida como ‘Soy una pringada’. El lunes 26 se encuentran en el escenario el ilustrador Pablo R. Coca (‘Occimorons’) y la cantante Travis Birds. Cierran el ciclo, el miércoles 26, la actriz Asaari Bibang y el humorista Manuel Burque.

Para más información y entradas: https://www.circulobellasartes.com/talleres/no-solo-buenas-practicas/