Moda de autor española: Madrid es moda

La moda de autor volverá a conquistarnos con originales eventos urbanos en los que participarán mas de 30 diseñadores destacados. En esta nueva edición centra su mirada en acercar, visibilizar y sobre todo celebrar la nueva moda Española: Una moda diversa, comprometida y viva, dirigida a todos los públicos, que une innovación y artesanía, donde los jóvenes talentos recogen el legado de los grandes maestros.

Madrid es Moda, iniciativa organizada por la Asociación Creadores de Moda de España gracias al apoyo de la plataforma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid, confirma las fechas y parte de la programación de su siguiente edición, encargada de abrir la Semana de la Moda de Madrid y de completar el calendario oficial de desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week. Del 8 al 14 de septiembre, Madrid es Moda llevará la moda de autor a todos los rincones de la capital a través de originales eventos focalizados, en esta ocasión, en las nuevas narrativas que conforman la moda de autor española de hoy y del mañana.

Madrid es moda 2

Acromatyx, Beatriz Peñalver, Carlota Barrera, Devota&Lomba, Dolores Cortés, Duarte, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, García Madrid, firmas adheridas al programa Gran Canaria Moda Cálida, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Maison Mesa, Manémané, Malne, Marcos Luengo, María Lafuente, Miguel Marinero, Odette Álvarez, Oteyza, Otrura, Paloma Suárez, PDEPAOLA, Pilar Dalbat, Roberto Verino, See Iou, The 2nd Skin Co. y The Extreme Collection, entre otros, son los creadores y marcas que formarán parte del calendario de MeM. A ellos se sumarán nuevos talentos nacionales, protagonistas de una de las acciones previstas.

Continuando con el objetivo de acercar la moda de autor a la calle para fomentar su conocimiento y dinamizar la venta, en esta edición Madrid es Moda centra su mirada en reescribir el significado del vestir y en poner en valor una nueva forma de hacer y consumir moda. El próximo MeM invita a descubrir las nuevas voces de la moda española. Una moda viva, que diseña para las personas, diversa, inclusiva y que se expresa libremente, en la que los jóvenes talentos recogen el legado de los grandes maestros respetando el patrimonio y los oficios. Madrid es Moda también mostrará cómo la moda de autor mira hacia el futuro, uniendo tecnología y artesanía en propuestas innovadoras que investigan con materiales y nuevas formas de confeccionar, más sostenibles, conscientes y comprometidas con el entorno.

Arrancando una vez más con un rompedor evento inaugural en el centro de Madrid el día 8 de septiembre, del que próximamente se conocerán todos los detalles, MeM organizará en tiendas, atelieres, calles y otros lugares inesperados y especiales de la ciudad presentaciones de colección. Citas donde los propios diseñadores explican sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2022-2023. Un formato único en España que une los atractivos de la ciudad con la moda de autor, permitiendo a los creadores interactuar con el público de una forma cercana y creativa.

Además, gracias a cesión del Ayuntamiento de Madrid, regresa a Serrería Belga (Alameda, 15) la Casa Madrid es Moda. La sede oficial de MeM acogerá un gran número actividades y un espacio expositivo dedicado a las colecciones de los diseñadores participantes. Una instalación imprescindible para todos los seguidores de la moda española que podrá visitarse con entrada libre del 10 al 13 de septiembre.

Madrid es moda 3

MeM ofrecerá también contenido dirigido a los profesionales de la industria y público especializado dentro de Madrid es Moda PRO. Un completo e interesante panel de coloquios, ponencias, workshops y encuentros sobre sostenibilidad y artesanía. En este apartado destaca la colaboración con un centro de referencia en formación en moda como es ELLE EDUCATION X MINDWAY, que acogerá su propio programa de charlas el 14 de septiembre. Una alianza que se materializará en otros nuevos proyectos que serán anunciados próximamente.

KLARNA vuelve a apostar por las firmas españolas de moda de autor y renueva como partner de MeM. Como novedad, estrenará un espacio en la Casa Madrid es Moda con programación propia dirigida a público profesional, en la que cada tarde se abordarán temas de relevancia para el sector de la moda. Klarna contará además con un espacio llamado “shop the runway”, un original e-shop point donde conocer y acceder a la compra online en tres plazos de una cuidada selección de prendas de moda de autor.

Además, en una de las jornadas se presentará la colaboración de MeM con UNOde50, nuevo embajador internacional del proyecto con el que se ha llegado a un acuerdo que va a suponer un gran escaparate mundial para el slow fashion español.

GOLDWELL se estrena como partner de Madrid es Moda. Sus profesionales se encargarán de diseñar los looks de peluquería de las presentaciones de los diseñadores. Por su parte, NARS renueva su colaboración con MeM para encargarse de los beauty looks de esta edición, que por otra parte también cuenta de nuevo con el apoyo de ESNE como colaborador.

Madrid es Moda es una plataforma que nace en 2015 para integrar a toda la comunidad de la moda española, y que se transforma en 2020 gracias al impuso del Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital de Moda. Madrid es Moda reúne firmas con alma, propuestas personales que apuestan por un nuevo lujo basado en la importancia del capital humano, la artesanía, la producción en cercanía, el consumo responsable, la calidad, la recuperación de los oficios y la tradición. MeM es miembro activo del Global Fashion Council, movimiento internacional que reflexiona sobre cómo podría y debería trabajar la industria de la moda.

SOBRE MADRID ES MODA

Madrid es Moda, encuadrado bajo el paraguas del programa municipal Madrid Capital de Moda, es un proyecto que busca poner en valor y crear oportunidades de negocio a las marcas españolas de moda de autor en unión con los valores de la ciudad de Madrid.

Una iniciativa que la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) viene desarrollando de forma bianual desde septiembre de 2015, coincidiendo con cada edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), con el objetivo de revitalizar el comercio de la moda española de autor y acercar el trabajo de los creativos y artesanos del sector al público final.

Madrid es Moda y MBFWM forman parte de MADRID CAPITAL DE MODA, que aglutina aquellos eventos y actividades relacionados con el mundo de la moda, la belleza, el arte, la decoración, la gastronomía y estilo de vida que se celebran en la capital y que hacen de ella una de las ciudades más activas y dinámicas del mundo.