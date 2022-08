Olivia Newton - John, la inolvidable Sandy

Nacida en Cambridge, Reino Unido en 1948, se mudó con cinco años a Melbourne Australia. Su padre era oficial del MI5 y su abuelo fue el físico ganador del premio Nobel Max Born. A los 14 comenzó su carrera como cantante profesional, a los 17 ganó un concurso para nuevos talentos con su compañera Pat Carbol con el duo llamado Tomorrow, que duró poco, emprendiendo su carrera en solitario, se dio a conocer intencionalmente en 1971 con If Not For You.

Consiguió un gramy con Banks of the Ohio y otro con a la mejor interprete country con Let me be there. En 1974 regresó a Inglaterra para representar a su país en Eurovisión. Cuatro años más tarde en 1978 se daría a conocer mundialmente dando vida a la inocente Sandy Olsson en Grease, junto a John Travolta. Tras Grease, participó en películas como Xanadu y se consagró con canciones como Physical, su trayectoria le valió cuatro premios Grammy. De 1984 a 1995 estuvo casada con el actor Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija, Chloe Rose, su siguiente pareja el operador de cámara Patrick McDermott desapareció en el mar en 2005. En 2008 se casó con el magnate John Easterling, fundador de Amazon Herb Company.

La actriz murió este mes de Agosto a los 73 años en California, Estados Unidos, tras varias décadas de lucha contra el cáncer, por primera vez en 1992, un segundo diagnóstico casi fatal en 2013 .“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, escribía su marido John Easterling en las redes sociales. “En lugar de flores la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John.



GREASE

Todos quisimos ser Danny o Sandy, fue el mayor éxito de taquilla del año y el álbum de la banda sonora pasó 12 semanas consecutivas en el número 1. La actuación de Olivia fue nominada a los Globos de Oro, y para nosotros siempre será la inocente Sandy.

Una historia de amor y canciones que entre bailes recupera a su amor idílico de verano Danny Zuko (Travolta). En la película protagoniza una metamorfosis desde su perfil angelical a una imagen dura de ronquera con traje ajustado y peinado alborotado.

Aunque al principio se resistió a aceptar el papel, porque no terminaba de convencerle el cine, se sentía más cómoda como cantante, y además sentía que con 28 años no era la más apropiada para interpretar a una estudiante de instituto. Tras varias pruebas y la insistencia de Travolta de 23 años terminó por aceptar, más tarde comprobaría que fue el papel de su vida.

Olivia 2

La moda jugó un papel muy importante para convertirla en estrella tanto para la gran pantalla como para sus actuaciones musicales.Tenía un estilo peculiar para vestir, en cada uno de sus conciertos lució espectacular, con diferentes vestidos holgados, camiseros y estampados. Fiel durante gran parte de su vida al flequillo cortina que desde su primera aparición generó tendencia.

LOS LOOKS MÁS ICÓNICOS:

En 1974 lució un look para conquistar Europa, Olivia representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con un vestido azul de ricos bordados y volantes. Otro look bien podría llevarse en la actualidad fue el que eligió para la portada de su sencillo "If you love me", un total denim una camisa vaquera y unos pantalones ajustados que mezclaba con un cinturón negro. En 1976 posó con un vestido con cuerpo plisado y románticas flores.

En la película "Grease" fue transformando su imagen con diferentes looks icónicos que han pasado a la historia de la moda, dejó huella en el estilo de las generaciones de los 70´s y 80´s con faldas midi, leggins, camisas y pantalones en conjunto con tops. Sandy para cantar "Summer Nights" sacaba su lado más dulce con un estilismo formado por una camisa blanca, una falda amarilla plisada y un cárdigan del mismo tono. Sin duda el look más memorable que sigue inspirando años después, es el que lleva en la parte donde interpreta junto al actor el tema "You´re the one that I want". Un total look negro formado por una chaqueta de cuero, un top negro de escote Bardot y unos leggins súper ajustados. La película marcó el estilo de la actriz, donde llevó distintas chaquetas de cuero en sus apariciones.

Olivia 3

Decidió subastar la cazadora que llevo en la película con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Olivia Newton-John Cancer Research and Wellness Centre. Un fan la compró por 218.000 euros y días después tuvo un emotivo gesto con ella “Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de aquellos que te aman, aquellos para quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debe quedarse en el armario de un multimillonario. Por esta razón, se lo devuelvo con humildad y respeto a su legítima propietaria, que es usted”.

En 1978 acudió a los Oscar con un vestido de transparencias, bordados de cristal, puro glamour. En 1979 posado donde luce un look que juega con las transparencias de forma sensual. Aficionada a llevar traje, el de color blanco siempre ha sido una apuesta eterna, elegido para sus actuaciones. En 1980 se estrena "Xanadu" en donde podemos verla con diferentes looks, uno futurista con un vestido holgado y dorado con gran volumen en el cuello, otro con flecos XXL en blanco con botas altas y sombrero cowboy. Otro de los looks icónicos de "Xanadu" es un conjunto de dos piezas en estampado animal, como calzado lució unas botas, el accesorio que marcó la película y toda una generación.

En 1980 y junto a Gene Kelly entregó el Oscar a la mejor canción original con un look bicolor blanco y negro muy actual. En 1981 rodó el videoclip de "Physical", en plena moda de vídeos de aeróbic de Jane Fonda, se convirtió en profesora de gimnasia con un conjunto muy colorido con chaqueta corta azul anudada a la cintura, un Body blanco de talle alto y unos leggings rosa fucsia. Olivia revolucionó todo en aquella época aparecía con licras rosa neón, chaqueta blanca cortada a tijera y blusa azul, dio lugar a una nueva estética deportiva.

En 1989 asistió a la entrega de premios Oscar con un vestido negro con un llamativo maxi cuello bobo en color blanco y botones joya en la parte delantera. El cuello babero volvió a ser tendencia en 2020. En 2010 apostó por un vestido lencero metalizado que combinó con un chal con estampado animal y un fino cinturón de cadena. En 2011 se presentó en el Festival internacional de Cine de Roma con un look muy cómodo con corbata gris.

ESTILO PROPIO

Siempre le han gustado los conjuntos relajados y fáciles de llevar, camisas, vaqueros flare, chaquetas de ante, mocasines. Era una mujer muy elegante, su esencia sencilla era suficiente para marcar su estilo y personalidad.

Olivia Newton John era y será la eterna Sandy, capaz de enamorar al malote de Grease. Vivirá eternamente en este personaje, la recordaremos siempre bella, dulce con su eterna y generosa sonrisa.

Sus familiares y amigos la llevarán en su corazón como llevaremos nosotros siempre a Sandy con Danny Zuko en Grease. Su gran amigo por más de treinta años John Travolta se despide así de Olivia “MI queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Nos encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre” y se despidió haciendo alusión a su personaje de la película que los unió: “Tu Danny, tu John”.