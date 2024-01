Tres influencers gallegos a los que debes seguir en 2024

En la era digital, los influencers de moda son, en muchas ocasiones, líderes de estilo que trascienden las fronteras de la industria. A través de las redes sociales comparten su creatividad, su estilo personal e incluso, reseñas de tendencias o productos. Además, han transformado plataformas como Instagram o TikTok en escaparates para innovar. Desde EstiloIdeal te proponemos a tres influencers gallegos a los que debes seguir en este 2024:

Marta Grande

Marta Grande , originaria de Vigo pero actualmente establecida en A Coruña, ejerce como fashion product manager. A través de sus redes sociales, nos invita a explorar su cotidianidad, compartiendo desde sus looks para la jornada laboral hasta aquellos que elige para sus momentos de descanso los fines de semana.

A través de sus post y vídeos muestra detalles de su hogar, sus compras más recientes o reseñas de cosméticos o marcas de moda. Con una comunidad de 17.200 seguidores en TikTok y más de 6.400 en Instagram, Marta combina su vida profesional con su pasión por la moda, ofreciendo su perspectiva fashionista.







Sabela Gil

Sabela Gil , una creadora apasionada, nos sumerge en su mundo a través de vídeos que revelan no solo sus looks, sino también sus hallazgos favoritos de tiendas como Zara. Desde lo más chic hasta lo casual, Sabela no deja escapar prácticamente ninguna tendencia en su dinámico perfil.

En TikTok, esta influencer cuenta con una comunidad de 28,900 seguidores. En Instagram, más de 5,800 seguidores se unen a ella para descubrir y seguir las últimas tendencias que Sabela comparte con entusiasmo.



Berto Murias

Berto Murias es diseñador de moda y teje su influencia en las redes sociales. Con casi 10.000 seguidores en Instagram y cerca de 4.000 en TikTok, Berto ha creado un universo donde la moda cobra vida. Sus colaboraciones con marcas como Eme Studios, Bullpadel, Puma, Kaotiko, Martinelli Shoes o NWHR, entre otras, son un retrato de su personalidad y versatilidad a la hora de vestir.