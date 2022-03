​El vestido, el plato fuerte en el Día de la Mujer

Los diseñadores tienden a simplificar el armario de la mujer, no cree en las temporadas, prefiere piezas femeninas y con carácter, de ahí que en el Día de la Mujer los vestidos y las piezas versátiles hayan sido el plato fuerte en las colecciones de Juanjo Oliva y de la firma The Second Skin Co.







En este día, Juanjo Oliva ha querido rendir homenaje a las mujeres con una colección de vestidos, esbeltos y elegantes, en la que no ha faltado un diseño morado, el color que representa el movimiento feminista.





Un color que se remonta a los inicios de la lucha feminista, concretamente a 1908, momento en el que las sufragistas inglesas eligieron el morado -junto al blanco y verde- como símbolo reivindicativo de su lucha.

También se asocia al incendio que se produjo en 1911 en la fábrica textil Triangle Shirtwaist en el que 146 trabajadoras murieron a causa de quemaduras y el humo, que era morado debido al color de las telas con las que estaban haciendo camisas.





El color se remonta a los inicios de la lucha feminista







Teorías aparte, el morado ha brillado en la colección de Oliva, que reivindica un vestir femenino y práctico, sin ataduras, "lo importante es que la mujer se sienta cómoda", ha dicho este martes a Efe el diseñador.

"Los vestidos son mi fuerte", añade Juanjo Oliva, que ha confeccionado su primera colección para "See Iou", una firma que apuesta por el diseño de autor a precios asequibles.





En sus propuestas, que otorga gran parte del protagonismo a los tejidos, se aventura en crear una noche más relajada y joven, sin opulencias. "Cuando la gente quiere vestirse de noche, muchas se disfrazan y eso es un error".





Oliva cree que existe un vacío en el vestir de fiesta y se lanza a crear piezas elegantes, sencillas y femeninas, muy favorecedoras. "Me gusta pensar que lo que hago es real, muchas mujeres se sienten bien con los vestidos que denomino 'dianoche'".





Considera que hay demasiada oferta y tiende a simplificar las colecciones, al mismo tiempo que abraza la moda lenta, el "upcycling" y reutiliza tejidos para alumbrar nuevas piezas. "Calidad mejor que cantidad", recuerda Oliva, quien en este nuevo trabajo aboga por el disfrute de la vida y la celebración.





Así, se han visto diseños frescos y femeninos que buscan formar parte de los momentos especiales. "Son unidades limitadas", dice Oliva que ahora vive entre Madrid y París, pues "un cambio de aire siempre viene bien".





Y es que en esta nueva edición de Madrid es Moda, bajo el lema "El saber hacer", Juanjo Oliva (Madrid, 1971) hace doblete y presentará una colección más, "la mía propia", el próximo viernes.





Tiene idea de presentar en París, el próximo mes de julio, su nuevo "trabajo de costura", pero antes, el viernes, vuelve a salir a la escena de la moda con una colección en la que no se aleja del vestido.

"Es más formal, con mucho color y mucha energía", adelanta el modisto, que en esta ocasión está trabajando con combinaciones de abrigo con vestidos.





Es todo muy atemporal, ideado para que se haga una inversión y se pueda utilizar mucho, "vamos no es otra cosa que sostenibilidad a través de la calidad", señala Oliva, que apuesta por una producción pequeña, exclusiva, en la que se puede encontrar la identidad





A primera hora, Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, directores creativos de las firma The Second Skin Co., han presentado una colección protagonizada por vestidos coloristas y con siluetas estructuradas.

Este taller madrileño triunfa en Hollywood. De él han salido prendas para Jennifer Lopez, Hailee Steinfeld, Petra Nemcova, Zendaya o Jessica Biel, creaciones que hablan de romanticismo.





Rosas, amarillos, blancos, verdes, marrones y tonos flúor tiñen prendas estructuradas, con un estudiado patronaje y amplios volúmenes, así como siluetas más fluidas. El vestido vuelve a ser protagonista, seña de identidad de la firma. EFE