Xoaniña, la lana gallega se despacha por añadas

Raúl Salgado (EFE)

Como en las mejores bodegas, la labor de recuperación de la lana procedente de la variedad de oveja gallega se reparte en añadas y una de ellas lleva un nombre muy autóctono y con matices cariñosos: "Xoaniña".

Beatriz Carbón impulsa esta iniciativa desde Cabanas, en el corazón rural de la comarca coruñesa del Eume, junto a Lola de Logaro y han logrado "crear un hilo de lana gallega 100 %" tras once años "trabajando con lana de oveja gallega".

Cuenta a Efe que el nombre elegido es "muy nuestro" y que su compañera de aventura "en cuanto vio la lana" tuvo clara la "forma" que quería darle: "Ves un ovillo de lana e igual no sabes qué hacer con él, pero con este sabes qué prenda puedes tejer".

"Xoaniña es nuestra primera obra de arte, una pieza espectacular", afirma con ilusión Carbón, que ya aportó los primeros trazos de este proyecto en un certamen celebrado en la propia localidad cabanesa para ensalzar la tradición de la lana en Galicia.

Las cabezas de ganado de las que se nutre esta tarea, señala, "tienen la fortuna de contar con un propietario que las mima, las cuida", y él es Delfín Feal, que lidera una granja en Cabanas.

Valora que el "pelo de estas ovejas, que están al aire libre, no es el mismo" y habla de ovejas cuya "melena vuela al viento, esa lana está al aire libre", pero es que el propietario "es un encanto con ellas y con ellos" y ese no es un detalle baladí.

Beatriz Carbón. I EFE

Y es que Beatriz Carbón cita, por ejemplo, a Rodolfo, un carnero que les "enamoró desde el primer momento" por su "porte" y dice que de esos animales "hay que presumir" por dar "unos productos muy buenos".

"Hace tiempo que se trabaja con la carne, pero con la lana no se había hecho prácticamente nada", apostilla, para avanzar que "Xoaniña" es una "pieza que solo la lana gallega permite por su consistencia".

Resalta cómo "lleva nuestro arraigo, la morriña de tejer con las abuelas; ahora lo hacemos por devoción, es relajarse", y matiza que la "producción va a ser siempre limitada", despachada en añadas, con cuatro diferentes en este año.

Serán siempre ventas "limitadas" porque nunca "vamos a repetir ni la misma cantidad de hilo ni de lana que puedas quitar de una granja, nunca van a ser los mismos rebaños", todo a partir de una idea inicial, que todo aquel que quisiese "pudiese tejer con un hilo gallego".

Carbón reivindica que permitirá que la "prenda vaya a durar casi para siempre" aunque al principio "notes que es una prenda fuerte; al ir lavando, te va a durar para toda la vida, puedes tejer y destejer y hacer las prendas que quieras".

Beatriz Carbón. I EFE

Ella trabaja en contacto directo con hilanderas de Cabanas desde hace doce años y su misión fue "mostrar cómo se elabora", cómo se pasa "desde una oveja hasta una prenda", una evolución "fantástica" en la que ahora da "un paso adelante".



"Hay que enseñar a todo el mundo a hacer una prenda, que podamos tejer todos en gallego", opina, y fija como casos a seguir los de otros "proyectos fantásticos con lanas autóctonas" en País Vasco, en Cataluña o en Extremadura.

Aunque en esas comunidades "llevan años trabajando y lo están haciendo muy bien", no ve a Galicia por detrás, es cuestión de saber aprovechar la oportunidad: "En oveja gallega son ahora 5.000 cabezas y no tenemos lana; en otras zonas tienen toneladas que hay que materializar en algo; no te puedes deshacer de ella".