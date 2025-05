La actriz Eva Longoria, enamorada del pulpo á feira y de la rubia gallega

La actriz Eva Longoria está enamorada de Galicia. Esto es una realidad, y más desde que rodó hace casi un año un programa documental sobre cocina española para la cadena CNN, "Searching for Spain", donde el especial sobre la comunidad gallega se estrena este domingo.

Los productos del mar y de la tierra han sorprendido gratamente a la estrella estadounidense. 'Seafood' y 'Galician blond beef' se han instalado en el vocabulario de Longoria y es que en su estancia en Galicia pudo vivir de cerca y empaparse de la cultura y tradiciones gallegas.

Degustó un buen pulpo á feira, el cual comió con las manos, a falta de palillos, al igual que la rubia gallega, un manjar que asegura que se trata de la mejor carne que probó en su vida.

También se impregnó de las bebidas locales, como el Albariño y la Queimada, para espantar a los 'malos espíritus' mientras disfrutaba del final del Camino de Santiago.

Asegura que ver la plaza del Obradoiro pone los pelos de punta, "I want to do the pilgrimage one day" -Quiero hacer la peregrinación algún día-. Habrá que esperar para ver si la actriz hace algún día el Camino, pero mientras tocará conformarse con ver el programa que rodó en tierras gallegas sobre su gastronomía.