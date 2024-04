Anicamento, teito de cristal e birimbao, novas palabras no diccionario da RAG

Anicamento, teito de cristal, cultura dá cancelación, birimbao ou escaleta son algunhas das novas entradas que foron incorporadas na última actualización do Dicionario da Real Academia Galega (RAG).



O Seminario de Lexicografía da Academia sumou unhas 40 voces novas ao glosario oficial da lingua galega, ao que tamén se engadiron novas acepcións de palabras e melloras na redacción doutra vientena de vocábulos e expresións.



Entre as novas palabras están agachamento e anicamento, que en castelán corresponden ao exercicio físico da sentadilla, consistente en flexionar e estender as pernas coa columna vertebral recta.



Tamén se suman outras voces relacionadas co mundo do deporte como haltere, que designa a barra de discos, ou vólei, que xa figura no dicionario como sinónimo de voleibol e balónvolea.



Escaleta, guión detallado que se usa na realización de programas audiovisuais, e esgrafiado, técnica decorativa que consiste en practica incisiones cun estilete nunha superficie deixando á vista a capa inferior, son outras das palabras técnicas que se incorporan ao dicionario, ao que se engaden tamén birimbao ou trompa galega.



Novas expresións

No apartado de frases e expresións figuran como novidades que o lema teito úsase como locución sustantiva de teito de cristal para referirse á barreira invisible que impide a unha persoa ou unha minoría alcanzar determinados postos de relevancia.



Tamén se suma a cultura a expresión cultura da cancelación, que consiste na retirada de apoio moral, financeiro ou social a persoas ou organizacións por determinados comentarios ou accións.



Ademais, o dicionario da RAG engade cambios nas acepcións de comadre, ás que se incorpora o significado de muller coa que se ten máis trato ou confianza e establécese unha relación de amizade, apoio mutuo ou compañía. Esta foi a acepción recoñecida como palabra do ano na votación popular da RAG en 2022.



Doutra banda, cónxuxe pasa a definirse como cada unha das persoas dun matrimonio e consorte adapta a súa redacción para respectarse a diversidade, algo que tamén ocorre co termo autismo.