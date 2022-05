Aparecen pintadas en el edificio del Ayuntamiento de Palas de Rei contra la llegada de Altri

El edificio del Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo) ha amanecido este martes con una serie de pintadas en su fachada contra la instalación en el municipio de una fábrica de la compañía de textiles 'Altri'.





En las pintadas, hechas en tinta verde, pueden leerse consignas como 'Industria veneno no', 'Eucaliptos no' o 'No a la industria basura', entre otros.





El ayuntamiento ya ha puesto una denuncia de manera oficial para encontrar al autor de estas pintadas. El alcalde, Pablo Taboada, ha lamentado estos hechos y ha recordado que "todas las personas que tengan algún tipo de queja o sugerencia" tienen "cauces reglados para mostrar su disconformidad sin atentar contra el patrimonio de los vecinos".





Este mismo lunes, el Ayuntamiento de Palas de Rei informaba de que ya cuenta con la "finca" donde finalmente se ubicará la fábrica de fibras textiles de la multinacional portuguesa Altri.





La finca decidida está entre Palas y Melide, según informó el alcalde, y linda casi con tres provincias: Lugo, A Coruña y Pontevedra. Se trata de un solar "muy grande, de una pieza, que se encuentra al lado de la autovía porque la autovía (a Santiago) cruza esa finca por una esquina", ha concretado el regidor.





Ahora, indica el alcalde, "hay que empezar con toda la tramitación administrativa, dado que es un proyecto supramunicipal, y luego ver si hay que hacer alguna modificación del planeamiento para adaptarlo a la singularidad de la fábrica". El escenario es que esté operativa en un plazo de dos a dos años y medio.