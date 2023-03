Casi 10.000 aspirantes optarán a 1.556 plazas no exercicio de lingua galega do concurso-oposición de Enfermería

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este xoves a relación provisional de admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso na categoría de Enfermería do Servizo Galego de Saúde (Sergas).



Segundo trasladou a Xunta nun comunicado, resultaron admitidas provisionalmente 9.857 persoas para un total de 1.556 prazas. Destas, 1.135 corresponden á quenda de acceso libre, 332 a promoción interna e 89 a discapacidade xeral.



Nesta liña, do total de aspirantes foron excluídos case o 7% dos profesionais, mentres que o 13,9 % dos rexistrados deberán realizar a proba de lingua galega. Así, o 9 % de inscricións para este formalizáronse por persoas residentes en concellos fóra da Comunidade, a media de idade é de 35 anos e o 87% son mulleres.



Deste xeito, solicitaron participar no proceso de promoción interna un total de 131 aspirantes, todos profesionais do Sergas con vinculación fixa que están a desenvolver as súas funcións noutra categoría profesional do mesmo ou inferior nivel.



Así mesmo, os aspirantes excluídos, non exentos do exercicio ou que non aparezan na lista de admitidos ou excluídos, dispoñen de 10 días hábiles a partir deste venres, para presentar reclamación dirixida á mesma Unidade de Validación á que dirixiron a instancia de participación.