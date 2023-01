Descarrila un tren de mercancías cerca de Lalín resultando herido leve el maquinista

Un tren de transporte de mercancías no peligrosas, que cubría la ruta Santiago-Ourense, descarriló tras encontrarse con un derrumbamiento sobre la vía y acabó colisionando contra el pilar de un puente. El maquinista resultó herido de carácter leve y, según han informado fuentes de Renfe, se encuentra "bien" tras haberle hecho unas pruebas en un hospital.

De acuerdo con la información facilitada por el 112, la locomotora y varios vagones, que no llevaban en ese momento ningún material, quedaron volcados lateralmente, mientras que el maquinista pudo salir con la ayuda de los Bomberos de Silleda, que no tuvieron que emplear el material de excarcelación. El accidentado no presentaba heridas de consideración.

El suceso se produjo pasadas las nueve de la mañana. En concreto, sobre las 09,15 horas, desde el Centro de Seguridad de Adif se informaba al 112 de que un tren de mercancías había sufrido un accidente en las cercanías de Lalín, en sentido Ourense.

El maquinista del convoy permaneció consciente en todo momento y desde los servicios de emergencias le indicaron que no abandonara la cabina hasta que llegaran al lugar. Estaba, no obstante, según el 112, aturdido al sufrir un golpe en cabeza tras el siniestro.

También un particular que se encontraba en la zona llamó al servicio de emergencias para alertar del sucedido. Al respecto, desde Renfe han precisado que la locomotora y los dos primeros vagones se salieron del rail.

Al lugar se desplazó personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, los Bomberos de Silleda, el GES de Lalín, la Policía Local y miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín y el personal de Emergencias de Adif.

Por el momento, los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar donde se produjo el suceso para retirar la máquina accidentada de la vía.