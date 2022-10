Estudiantes convierten basura marina en arte para concienciar sobre esta problemática

El Colexio Oficial de Biólogos de Galicia ha presentado los resultados de 'Stop and help!, que o lixo non chegue ao mar', un proyecto impulsado por esta entidad, que forma parte del programa 'O teu Xacobeo', de la Xunta, y a través del cual, estudiantes de centros educativos gallegos han convertido basura marina en arte para "concienciar sobre esta problemática".

El objetivo de este proyecto consiste en fomentar la conservación del patrimonio natural a través de una serie de jornadas de limpieza de basura marina desarrollada en diferentes playas de varios municipios atravesados por el Camino Portugués.

Para ello, cerca de 200 voluntarios colaboraron en diferentes actuaciones llevadas a cabo en los ayuntamientos de A Guarda, O Rosal, Baiona y Nigrán, tanto pertenecientes a asociaciones del tercer sector, como estudiantes y profesores del CEP Sabarís de Baiona y del IES Antón Losada Diéguez de A Estrada, así como representantes de los ayuntamientos.

En total, en las cuatro limpiezas realizadas, han retirado más de 310 kilos. Entre ellos, utensilios extraviados durante el ejercicio de las actividades económicas desarrolladas en el mar, como restos de cabos, o objetos como colillas, tapones o botellas, así como otros envoltorios de plástico.

La jornada se ha completado con la presentación de una obra de arte dirigida por Carme Hermo en colaboración con Antón Sobral y realizada por el alumnado de primero de Bachillerato de Artes del IES Frei Martín Sarmiento, de Pontevedra, con parte de los residuos recogidos durante las diferentes actuaciones de limpieza.

Se trata de una pieza titulada 'Mundo lixo', que quedará expuesta en el Centro de Visitantes do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, en el edificio Cambón, con el objetivo de servir de memoria viva en la lucha contra la basura marina y sus consecuencias sobre el medio ambiente.

Además, el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia ha anunciado que donará al Parque Nacional un determinado número de pies de diferentes tipos de especias arbóreas para compensar por todas las emisiones de CO2 generadas por los diversos desplazamientos realizados a lo largo del proyecto.