Feijóo asegura que no estabilizará al PP a costa de Galicia, "uno no rechaza a su madre"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este miércoles que no le va a "dar estabilidad al PP a costa de Galicia", a la que ha definido como su madre y "uno nunca rechaza a su madre", ha apostillado.





Durante una de sus últimas sesiones de control en el Parlamento gallego antes de ser elegido nuevo líder del PP, Núñez Feijóo ha insistido en que en "el corto espacio" que le queda como presidente de la Xunta y del PP gallego su compromiso con Galicia "puede ser mayor" que el que pueda tener la líder del BNG, Ana Pontón, en el futuro como presidenta de Galicia.





En un bronco intercambio de acusaciones a cuenta de la guerra en Ucrania, la líder del BNG ha acusado a Núñez Feijóo de ser un "subordinado" y de dejar a Galicia para ser "presidente del PP de la corrupción y de la falta de ética", por lo que ha insistido en que debe dimitir cuanto antes.





Pontón ha censurado que Núñez Feijóo pretenda gobernar la comunidad "por teléfono móvil" mientras no deja el cargo y ha recordado al titular de la Xunta que en la campaña de las elecciones de 2020 proclamó que su compromiso era "mayor" con Galicia que con su partido y que ahora, en cambio, haya decidido dejar Galicia "para evitar que las luchas del PP lo hundan".





"¿Pero cuál es el origen de esas luchas?", ha señalado la líder nacionalista, que a continuación se ha respondido: "un nuevo caso aislado de corrupción en el PP", ha dicho en alusión al contrato de la Comunidad de Madrid en el que el hermano de la presidenta de ese territorio, Isabel Díaz Ayuso, se llevó una comisión y que propició, en su opinión, "la alfombra roja" para ir a Madrid que estaba esperando Núñez Feijóo.





"Menudo logro político. Está en su derecho a perseguir sus ambiciones personales, pero una vez que ha dejado claro que su prioridad es el PP tiene que dimitir porque cada minuto que sigue en el cargo crece su falta de respeto a todos los gallegos, especialmente a los que le votaron", ha concluido.





A estas diatribas el presidente gallego ha replicado con ironía y se ha dirigido al presidente del Parlamento: "Que quede constancia de que estoy aquí físicamente y que no estoy haciendo la sesión de control por teléfono móvil".





A continuación, Núñez Feijóo ha asegurado que si alguien debería dimitir es la líder del BNG, ya que su formación "ha perdido todas las elecciones" desde que ella es diputada, hace casi dos décadas, y también desde que está al frente del partido.





En su intervención, ha afirmado que "todo sigue igual" en Galicia en los últimos años, con el PP ganando elecciones e intentando hacer que la comunidad avance con proyectos desde la Xunta y el Parlamento "y con la oposición obstaculizando estos avances".





Entre otras cuestiones ha lamentado que la postura del BNG impidiese que la Cámara hiciese una declaración institucional contra la invasión rusa y la guerra en Ucrania, momento a partir del cual ambos políticos se han intercambiado duros reproches sobre el uso político del dolor y de los muertos.





"Usted es padre y yo soy madre, hemos visto imágenes que parten el corazón. Cómo puede usar ese dolor para mentir sin reparos sobre el BNG (...) Le deseo de todo corazón que usted en Madrid no tenga que sufrir la manipulación y las mentiras que ha usado aquí contra el BNG", ha señalado la diputada nacionalista.





Previamente, Núñez Feijóo había reprochado a Pontón, cuya formación también condena la invasión rusa, que no se sumase a la propuesta de PSdeG y PPdeG, que incluía un apoyo expreso a las sanciones de la UE y a la labor de las Fuerzas Armadas.





"Ahora resulta que yo manipulo al PSdeG para que apoyen una declaración que ustedes se niegan a admitir. Se niegan no porque no estén de acuerdo en el fondo, sino porque están fracturados y porque usted no lidera su partido y cuando uno no lidera tiene que insultar a otro para taparlo", ha asegurado Núñez Feijóo.





"Ya sé que ser europeísta y atlantista es ir contra la dignidad de las personas y que apoyar que se repela una agresión es no tener corazón", ha ironizado el presidente gallego.





En su intervención, además, Núñez Feijóo ha censurado que la líder de la oposición afirme que él quiere presidir "un partido corrupto", algo que es "insidioso" y que no acepta.





Además, ha reprochado a Ana Pontón "las descalificaciones, infamias e insidias" que ha tenido que soportar por parte de los portavoces de la oposición, "sobre todo de usted", le ha recriminado.