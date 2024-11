O fiscal superior galego apela a unha transformación a favor da igualdade

O fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, apelou este mércores no Parlamento galego a unha transformación cultural e individual para lograr un cambio social a favor da igualdade que contribúa a rematar coa violencia machista.



Durante a presentación da memoria de 2023 da Fiscalía ante os grupos do Parlamento, o fiscal superior sinalou que a loita para conseguir un cambio social a favor da igualdade é unha “responsabilidade conxunta” da sociedade, aínda que advertiu de que non haberá ese cambio social “sen unha transformación cultural; e non haberá unha transformación cultural sen un posicionamento individual”.



Os procedementos por violencia machista aumentaron case un 13% en Galicia en 2023, con tres mulleres asasinadas e dous menores orfos por esta causa, detallou Suanzes.



A data do 11 de novembro de 2024, lamentablemente, esta cifra xa superou, con catro mulleres asasinadas, tras o crime machista de Baiona (Pontevedra) da pasada fin de semana.



No últimos dez anos faleceron en Galicia 31 mulleres por violencia machista, polo que Suanzes cualificou de “balance negro” estas cifras, xa que “unha soa vítima é unha cifra inasumible”.

Inquietude



Todos os representantes dos grupos políticos amosaron a súa inquietude fronte o aumento dos delitos por violencia machista, ante o que Suanzes defendeu o traballo da Fiscalía, aínda que lembrou que o seu departamento “actúa cando hai denuncias” e que está disposto a mellorar a coordinación e a prevención.



En calquera caso, insistiu en que a memoria “non é unha guía doctrinal”, senón que recolle datos; polo que as medidas que se poden adoptar para variar eses datos corresponden a outras instancias. Por iso, ademais de operadores políticos e doutra índole, o camiño cara á igualdade debe “empezar pola familia, polos nenos”. “Non hai escusa para non loitar” contra a violencia machista; “é unha realidade que debemos temer e loitar (contra ela) con todos os medios”, salientou.



Ademais do aumento de ordes de protección recollido na memoria, o fiscal superior detallou que no sistema VioGén do Ministerio de Interior hai en Galicia rexistradas 5.668 mulleres; 59 delas en risco algo ou extremo; 950 en risco medio e o resto en risco baixo ou non apreciable.



Durante a súa intervención, Suanzes indicou que en Galicia desde o pasado 31 de outubro hai 153 fiscais (151 ata esa data), das que o 66 % son mulleres.



En canto á evolución da criminalidade, o fiscal superior sinalou que en Galicia houbo en 2023 un repunte nos asuntos incoados, un 2,75%; e tamén un aumento nos tramitados, un 5,2%.



Os delitos contra a integridade física son os máis numerosos, máis dun cuarto do total; mentres que os delitos patrimoniais son o seguinte grupo máis numeroso, case o 25%. Entre este grupo de delitos Fernando Suanzes mencionou as ocupacións de vivendas; “obxecto de preocupación social e xurídica”, dixo, que encaixan en dous tipos de cualificacións penais; a usurpación e a violación de morada.



No primeiro caso rexistráronse o pasado ano en Galicia 425 de delitos, un 5,2% máis; mentres que houbo 113 violacións de morada, un 6,3% máis. Estas cifras deixan á marxe os delitos leves, “con ocupación non violenta”, explicou Suanzes.