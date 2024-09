Galicia tendrá una comercializadora propia de energía para "abaratar" los costes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este domingo la creación en Galicia de una comercializadora propia para "abaratar" el coste de la energía, tanto para las empresas estratégicas como para los vecinos de los lugares donde haya compañías energéticas, con un precio "sustancialmente por debajo del mercado".

En su comparecencia en Sober (Lugo), durante el retiro que el Gobierno gallego ha celebrado en un hotel este fin de semana, ha dicho que Recursos de Galicia -una sociedad público privada en la que la Xunta tiene el 30 % y el resto está en manos de empresas- ha iniciado los trámites para crear esta comercializadora de energía que "será una realidad ya a principios de 2025".

Se trata de una "medida valiente" y un "paso trascendental", ha asegurado Rueda, para que Galicia pueda "liderar la transición verde" en España, ya que el objetivo de esta comercializadora es permitir "abaratar y descarbonizar el consumo de energía" en la comunidad y "vender energía cien por cien renovable de manera estable" a un precio "sensiblemente más barato".

Además, ha informado de que el 8 de octubre él mismo comparecerá en el Parlamento para explicar esta medida y otras líneas estratégicas de la Xunta para los próximos meses, y que el proyecto de presupuestos autonómicos para el año que viene se presentará "una semana después" y se enviará al Parlamento para su tramitación antes que de termine octubre.

De esta manera, Galicia volverá a tener presupuestos "en tiempo y forma" para entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, que recogerán las prioridades del Gobierno y demostrarán que en la comunidad gallega "no hay parálisis ni hay frenos", ha considerado.

Tampoco habrá frenos para los proyectos industriales que sean "viables, sostenibles y cumplan la normativa", según Rueda -en lo que ha parecido una referencia a la planta de fibras textiles a partir de celulosa que la multinacional portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo)- ya que es mejor avanzar "entre todos" unidos a la iniciativa privada.

Galicia "no va a renunciar porque no puede hacerlo, porque no debe hacerlo, porque otros aprovecharían esas oportunidades" a este tipo de proyectos, por lo que ha advertido que la Xunta va a trabajar para "vencer la oposición de los que están siempre en el no permanente, por sistema, a todo".

La Xunta también seguirá trabajando para solucionar la "parálisis eólica" que está causando "muchos perjuicios" a la comunidad gallega, ha manifestado sobre las paralizaciones decididas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre los proyectos de decenas de parques eólicos.

Rueda se ha referido a estas estrategias como el "estilo Galicia" de gobernar que se basa en trabajar "desde la planificación la concordia y el sentidiño" y defender "los intereses de Galicia donde sea necesario, sin pasar por encima de nadie, pero sin dejar que nadie pase por encima de nosotros".

"Trabajamos para convertir a Galicia en un mejor lugar para vivir, para trabajar y para crear futuro", ha concluido su intervención sin preguntas, antes de dar las gracias por el esfuerzo y el trabajo de su equipo de Gobierno, que le acompañó en esta comparecencia.

Un Gobierno "unido, que trabaja de manera transversal", ha afirmado, en el que no hay "cuotas ni intereses personales" solo "compañeros trabajando", y que va a seguir "sin frenar el ritmo" tras dar por "cumplidas" las medidas comprometidas para los primeros cien días de mandato, tras las elecciones del pasado febrero.