O PPdeG reivindica o seu "galeguismo integrador" nun acto de conmemoración do Día de Galicia

Os populares galegos celebraron este venres na localidade lucense de Mondoñedo o acto de conmemoración do Día de Galicia no que reivindicaron o "galeguismo integrador" do seu partido que, segundo destacaron, "pon o ben común e a vocación". de servizo público por diante do protagonismo, a egomanía ou as loitas internas" como, ao seu xuízo, demostraron recentemente "culminando un importante e impecable proceso de reestruturación áxil e ordenada".

Nun manifesto, lido pola presidenta provincial do PP de Lugo, Elena Candia, a cuxa lectura tamén estiveron presentes o presidente do PPdeG, Alfonso Rueda, e a secretaria xeral, Paula Prado, definiron a súa organización como "un partido centrado". , organizado , reformista e galeguista" que, á súa vez, "tivo e ten a responsabilidade de gobernar a construción da Galicia moderna que hoxe coñecemos".

Así mesmo, destacaron a súa "vocación de seguir poñendo a Galicia cada vez con máis peso, importancia e presenza no mapa de España, de Europa e do mundo".

Ademais, subliñaron que o seu obxectivo é "só un: Galicia" e defenderon "integrar o galeguismo entendido dende a familia común dun partido nacional con vocación de Goberno en España que, ao mesmo tempo, é o que máis se asemella a Galicia". ".

Por outra banda, segundo destacaron os populares nun comunicado, no acto puxéronse en valor a figura e o legado do escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. Así, destacaron o "galeguismo profundo que impregnou as mensaxes universais" do escritor.

Na mesma liña, insistiron en que Cunqueiro, "como os populares", "nunca someteu o seu ideario galeguista ás ideoloxías moitas veces contraditorias e sempre conflitivas da esquerda, nin ás case sempre supremacistas dos distintos nacionalismos".