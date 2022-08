Rueda promete trabajo ante los “tiempos complicados”, aún con un Gobierno, que “no está a favor de Galicia”

El presidente de la Xunta y presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, prometió ayer que trabajará junto a su equipo para tomar medidas que permitan afrontar a los gallegos los “tiempos complicados” que se avecinan, y todo ello a pesar de no poder contar con el Gobierno de España, al que acusó de no estar “a favor de Galicia”.



Durante su intervención en el acto de inicio del curso político Rueda subrayó que Galicia tendrá “retos que afrontar” y prometió “intentar acertar” en las medidas y “poner mucha voluntad para hacer las cosas bien”. “No vamos a tener ayuda tenemos un Gobierno que no está a favor de Galicia, lo demuestra día a día”, constató.

Falta de implicación

En ese sentido, acusó al Ejecutivo de Sánchez de tener “favoritismos” con algunas comunidades y criticó duramente cuestiones como la falta de “implicación” para aumentar las plazas MIR o las condiciones del perte de la automoción, que dejan fuera a la planta de Stellantis en Vigo.



Alfonso Rueda se preguntó “cómo puede ser que la primera fábrica de automoción de España se acabe de quedar fuera del perte diseñado por el Gobierno”, y lamentó que muchas administraciones y empresas prepararon “proyectos potentes” para optar a las ayudas europeas “y a día de hoy siguen pasando los meses y los plazos, y nada se sabe, nada se mueve”.

Ilusión perdida

“Toda la ilusión con la ayuda de la UE se va a acabar perdiendo por culpa del Gobierno central. No lo vamos a permitir”, incidió y aludió a los proyectos no solo de Stellantis, sino también de Altri o de la planta de hidrógeno verde en As Pontes, al tiempo que también afeó al Ejecutivo el retraso en la llegada del AVE al resto de ciudades gallegas (tras haberlo hecho a Ourense).



Por ello, ante esta “tomadura de pelo” de Sánchez, prometió que la Xunta seguirá reclamando lo que corresponde a Galicia, así como un reparto justo de los fondos europeos.



Con todo, Alfonso Rueda apuntó a que Galicia puede afrontar el futuro con cierto “optimismo”, “gracias al sentidiño con el que se gobernó los últimos catorce años”, y que situó a la comunidad en una buena posición, aunque “sin bajar la guardia”.



Al respecto, el presidente gallego puso en valor el aumento del PIB, la creación de empleo o el récord de las exportaciones. Además, la comunidad sigue batiendo marcas en lo que a turismo se refiere, en parte gracias al Xacobeo.