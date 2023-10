La Xunta carga contra la "negativa taxativa" del Gobierno a una transferencia de la AP-9

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha cargado contra la "negativa taxativa" del Gobierno central a una transferencia de la AP-9 a Galicia, una postura que observa con "sorpresa".



En una entrevista con la Radio Galega este jueves, después de reunirse el miércoles con el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, la conselleira ha asegurado que le llamó "mucho la atención" esta posición de Transportes, ya que en Galicia hay una postura "unánime" acerca de esta reivindicación, "también del Partido Socialista en Galicia".



Por ello, critica esta "sorpresa negativa" tras "muchos años" de demanda de esta infraestructura, dado que el Ministerio traslada que "no es transferible". "No dio ni una opción para un comisión" para abordar los asuntos sobre la AP-9, se queja.

Asegura que la Xunta está "preparada" para esta transferencia porque cuenta con "experiencia y capacidad", al tiempo que subraya la importancia de esta vía que vertebra al 60% de la población.



Paralelamente, la conselleira ha insistido en censurar la "falta de concreción" de Transportes sobre el número de trenes Avril que llegarán a Galicia. El Gobierno autonómico reclama que sean un total siete para ofrecer un servicio de "calidad y competitivo"

Sobre estos trenes que extenderán la alta velocidad desde Ourense al eje atlántico, la conselleira incide en que son necesarios por la "imprescindible peculiaridad" de la red ferroviaria gallega. El secretario de Estado ratificó que entrarán en funcionamiento en el primer trimestre de 2024, con retraso sobre los plazos previstos.



Igualmente, lamenta "mucha inconcreción" sobre los trenes de bajo coste de Renfe, llamados Avlo, después de que el propio secretario de Estado informase el miércoles de que estarán en circulación en Galicia también en el primer trimestre de 2024. "Estaremos vigilantes", asegura.



Junto a esto, Ethel Vázquez reprueba que "no son buenas noticias" sobre la situación de la conexión de alta velocidad entre Lugo y Ferrol, mientras resalta la "necesidad imperiosa" de mejorar la red ferroviaria entre A Coruña y Ferrol. También reprueba que el Ministerio vaya a "renunciar" a las variantes entre Lugo y Ourense que permitirían una reducción de tiempos de viaje.

Dudas

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó que el Ministerio de Transportes haya confirmado un "retraso más" en la llegada de los trenes Avril a Galicia y pone en duda el plazo dado por el Gobierno, "sin más datos", para su puesta en marcha en el primer trimestre.



"Ni siquiera tenemos seguridad del primer trimestre", se ha quejado en rueda de prensa posterior al Consello, que ha evaluado un informe sobre los compromiso del Gobierno en infraestructuras. Rueda reprueba que "se hicieron anuncios de las mismas características" y teme que se siga con "la falta de firmeza con los que se hicieron los anteriores".



Asegura que no saben "con certeza" si van a cumplir "esta vez" con los plazos de los Avril. "A los antecedentes me remito", apostilla. "Esto al ritmo que va, nos podemos temer que prosiga el mismo camino y no es de recibo que a estas alturas no sepamos ninguna fecha cierta", apunta.



En lo tocante a la negativa del Gobierno a una transferencia de la AP-9, Rueda lo define como: "Una nueva confirmacion de lo que todos sabíamos ya, después del rechazo del Grupo Socialista en el Congreso". "Llega ahora un cargo del ministerio de Fomento a confirmarnos que no contemplan en ningun caso esta transferencia", lamenta.



Con todo, Alfonso Rueda garantiza que el Gobierno gallego "va a seguir intentando" este traspaso, lo va a hacer con "mucha insistencia".



Además, el Gobierno gallego ha solicitado información sobre los peajes de las autopistas estatales AP-9 y AP-53 a partir del 1 de enero de 2024, las cuales ya tienen unas de las tarifas más altas del Estado.



Corredor Atlántico

Junto a esto, Rueda ha afeado un "nuevo aplazamiento" en la presentación completa del plan director del Corredor Atlántico, puesto que el Ministerio lo supedita a la aprobación de la revisión del reglamento por parte de la UE. Reprocha que haya un avance a "dos velocidades" en comparación con el Mediterráneo, que considera "injusto". Paralelamente, apremia a que se termine la reconstrucción del viaducto de O Castro, en la A-54.



Por todo ello, Rueda define la actuación del Gobierno como "demora sobre demora", "concreciones muy pocas". Agradece que el Ministerio haya realizado este encuentro, pero recrimina "muy poco compromiso".

Más allá de estas cuestiones, el informe elaborado por la Xunta constata un nuevo retraso en la puesta en servicio de la autovía Santiago-Lugo, ya que el Ministerio prevé poner en servicio en 2024 el tramo Melide-Palas, con una demora a 2025 del Arzúa-Melide.