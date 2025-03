A Xunta convoca subvencións para o sector editorial para potenciar a tradución literaria

A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicou dúas novas convocatorias de axudas cun importante total de 200.000 euros dirixidas ao sector editorial, coas que a Xunta busca apoiar e potenciar os traballos de tradución, tanto en formato papel como dixital, en 2025.



Tal e como se recolleu no Diario Oficial de Galicia, a primeira das ordes inclúe unha achega de 150.000 euros para favorecer que obras publicadas orixinalmente noutros idiomas edítense en galego, en formato papel ou dixital, mentres que a outra destina 50.000 euros para que publicacións en galego poidan lerse noutras linguas.



Cabe sinalar que o acceso a ambas as subvencións, que se poden solicitar desde este domingo e ata o 14 de maio, é a través de concorrencia competitiva. Con estas convocatorias, a Xunta colabora en sufragar os custos de tradución de diferentes obras literarias, fixando en ambas as ordes un importe máximo de 6.000 euros por publicación, segundo indicou nunha nota de prensa.



En canto aos requisitos, en ambas as ordes establécense os criterios e condicións para acceder a estas partidas.



En concreto, advírtese que só se subvencionará unha tradución do mesmo título e no caso de que haxa varias solicitudes para a mesma obra, “determinarase a axuda segundo o baremo e só outorgarase á que obteña máis puntos”. Ademais, ambas as convocatorias tamén limitan a 15 obras o número máximo que cada empresa editorial poderá presentar para recibir calquera destas dúas axudas.



Do mesmo xeito, unha obra poderá ser obxecto destas subvencións cando se trate dunha primeira tradución ou pasasen máis de 20 anos desde a última. Pola contra, non poderán recibir axudas as publicacións que obtivesen este apoio económico en convocatorias anteriores.