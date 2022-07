El bocata de calamares de El Quiosco de Down Experience llega a Vigo

Una delegación del equipo de El Quiosco de Down Experience acudió al Vigo SeaFest, Festival Arvi do Peixe, para preparar una edición especial del ya característico bocata de calamares que lleva un año triunfando en A Coruña. Así la propuesta estrella de esta iniciativa de hostelería inclusiva cruza Galicia de norte a sur y desembarca en Vigo.

Para esta cita el bocata de calamares de El Quiosco de Down Experience deja de ser alargado. En su debut en tierras olívicas este manjar se presenta en un formato diferente, montado sobre un pan redondo. La materia prima principal, el calamar rebozado, tiene el sello de calidad de las empresas gallegas de productos del mar Lanzal y Congalsa, dos referentes dentro del sector.

Vigo SeaFest es una propuesta de ocio en familia con el mar y su gastronomía como ejes fundamentales que se desarrolla hasta este domingo, 10 de julo, en los Jardines de Elduayen, en la zona del Náutico de Vigo.

Ricardo Santos, presidente de Down Coruña, asociación promotora de la iniciativa empresarial Down Experience, destacaba el hecho de que la presencia de El Quiosco de Down Experience en este festival va a colaborar a la hora “demostrar a la sociedad que la incorporación de personas con algún tipo de discapacidad a la plantilla de una empresa es una opción viable en términos económicos, además de sumar como responsabilidad social corporativa”.