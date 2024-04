La chef Begoña Vázquez, mejor cocinera gallega del año

Begoña Vázquez fue nombrada ayer en el Fórum Gastronómico mejor cocinera gallega del año. La chef está al frente de las cocinas de Regueiro da Cova en Verín y Taberna Sousón, en Montrerrei en donde la tierra y los productos de proximidad forman parte del día a día de su cocina.

-¿Qué supone para Begoña Vázquez ser nombrada Cociñeira do Ano en este Fórum Gastronómico?

-Estoy procesándolo aún, pero creo que es muy importante. Muy importante. Es un reconocimiento a la mujer cocinera. Es un reconocimiento a toda esa tradición ha marcado la cocina en Galicia. Siempre ha habido mujeres cocineras, en todas las cocinas, pero a veces no salen a la palestra. Es muy importante salir y dejarse ver. Es el momento de que salgan todas. Y que veamos muchas cocineras en todos los escenarios.

Y si son gallegas mucho mejor. Además, este premio es un reconocimiento al trabajo. Llevo dos meses sin librar, mañana será mi primer día libre en mucho tiempo. Todo esto no sería posible sin constancia y trabajo.Y sin todos los productores que tengo detrás, son mi familia.

-¿Qué sería de su cocina sin los productores y sin la tierra?

-Nasa. Absolutamente nada. No podría concebir mi cocina sin ellos, a día de hoy. Intento siempre que se les vea la cara, pongo el nombre de todos en la carta, están muy presentes en mi dí a día más allá del producto. Cuando alguien viene al restaurante y se come, por ejemplo, un magret de pato. Me gusta que sepa donde se compran, que pueda entrar en su página web y pueda adquirirlo también el cliente. Es un logro también para mí.

-¿Cree que el discurso kilómetro cero, está calando de verdad?

-Siempre hay otra vertiente. Es como cuando hablamos de la sostenibilidad de la cocina y todo lo relacionado a los horarios. Debemos creer de verdad en ello. Pero como en todas las profesiones hay “charlatanes” muchas veces que desvirtúan el discurso. Los cocineros sabemos la importancia que tiene trabajar el kilómetro cero, Francia va un paso por delante y está poniendo ya el sello en las cartas diciendo, ¿esto se hace aquí o es quinta gama? Lo siguiente será definir lo que es ecológico, lo que es sostenible, lo que es kilómetro cero y de dónde procede la trazabilidad. Creo que ese es el camino.

-¿Se abre un nuevo camino después de este premio?

-Llevo meses cambiando cosas, una de las cosas fue hacer una carta más corta porque me complicaba mucho la vida, ahora trabajo con dos menús degustación y estamos trabajando más. Lo que quiero es seguir un poco en la misma línea. Al final un premio como este es genial porque se te reconoce. Pero tú tienes que seguir haciéndolo igual, como lo has hecho siempre.

-¿Qué consejo le darías a muchos estudiantes, ser cocineros por vocación?

-Constancia, trabajo y mucho estudio. Porque es la base de la cocina. Y practicar, muchísimo. Y, por supuesto, disfrutar mientras hacemos los platos, que eso también es muy importante. Las cosas no salen ni en uno ni en dos años, tienen que pasar varios años y pasar por todo tipo de épocas. Y ese tiempo que echas aprendiendo es el más bonito.