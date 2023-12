Comprar lo necesario y ajustar raciones, consejos para que no sobre nada estas Navidades

Tras la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, toca reflexionar sobre lo que cada familia ha tirado a la basura y poner remedio al desperdicio para lo que queda de fiestas navideñas con compras y raciones más ajustadas. Según una encuesta de la aplicación Too Good To Go, que conecta a usuarios con miles de establecimientos que ofrecen excedentes diarios a precio reducido, siete de cada diez españoles afirman que compran más alimentos en épocas festivas para asegurarse de que tienen comida suficiente para sus invitados durante la Navidad.

Como consecuencia, un 32 % de los encuestados desperdicia más del 10 % de los alimentos adquiridos en las fiestas navideñas; un 22 % tira a la basura entre el 11 y el 25 %; un 7 %, entre el 26 y el 50 %; y un 3 % confiesa desechar más de la mitad de la comida. Si el gasto medio en estas fechas está en casi 300 euros, el estudio señala que se desperdician desde unos 30 euros en alimentación.

Errores comunes Entre los motivos, un 34 % de las personas afirma que compra más comida de la necesaria y un 23 % asegura que compra demasiados productos típicos navideños como el turrón o los dulces "simplemente porque es la época, pese a no ser lo que más les gusta".

Desperdicios por falta de espacio

Un 19 % de los españoles reconoce que no aprovecha la comida de Navidad porque "no le parece lo suficientemente cuantiosa como para que merezca la pena almacenarla", mientras que un 8 % no sabe qué hacer con el excedente y un 8,6 % carece de espacio para guardarlo. En cuanto al tipo de comida desperdiciada en estas fechas, un 40 % de los encuestados opina que los postres tradicionales navideños como los turrones y los polvorones son los que suelen sobrar más, seguido de los dulces en general (en un 39 % de los casos), la carne (32 %), el pescado y las salsas (18 %) y el pan (23 %). Puestos a aprovechar los excedentes, el 43 % de los españoles los guarda para más adelante, el 40 % intenta calcular mejor las cantidades, el 35 % opta por planificar el menú y la lista de la compra, y el 21 % se decanta por preparar táperes para que los invitados se los lleven a casa.

Además, casi un 63 % de los encuestados afirma que suele utilizar las sobras de las comidas principales de Navidad para crear nuevos platos o recetas, según Too Good To Go.