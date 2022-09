Dabiz Muñoz vuelve a alzarse como el mejor cocinero del mundo

El chef Dabiz Muñoz ha sido reelegido como el mejor del mundo por segundo año consecutivo. La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles (Madrid) ha sido el espacio elegido para celebrar la gala de The Best Chef Awards en el día de ayer. Además de este galardón el cocinero también consigue el premio al mejor restaurante de Madrid y el de mejor chef votado por profesionales.

La gastronomía española gana reconocimiento durante esta edición, pues entre los nombres de mejores cocineros a nivel internacional, este año 18 españoles se encuentran en la lista, frente a los 13 del año pasado. La clasificación ha corrido a cargo de 350 cocineros y expertos del sector. Los nombres que se sitúan en el podio son Joan Roca -en tercera posición-, Andoni Luis Aduriz -en el número 5-, y Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas -en 7º lugar-. Aduriz consigue también el premio especial de Ciencia y Gastronomía.

Más abajo se encuentran Ángel León -en número 13-, Eneko Atxa -en el puesto 18-, Bittor Arginzoniz -que entra en la lista, situándose en la posición 19, el italiano Paolo Casagrande -en el 26-, Quique Dacosta en la 33, Paco Roncero en la 36, y Diego Guerrero, en la 38. Los hermanos Torres, Berasategui, Paco Morales, Dani García, Paulo Airaudo, Paco Pérez, Fina Puigdevall y su hija Martina también entran dentro de la clasificación.

Best Chef, a diferencia de otras galas como The World's 50 Best -que ponen su foco en el restaurante-, es una clasificación centrada en los personajes que dan vida a la cocina: los cocineros. Los chefs deben no solo cocinar a las mil maravillas, sino que tienen que gozar, asimismo, de una buena imagen y personalidad.