Dónde comer cocido en Arousa durante el puente de Carnaval

Comer cocido es uno de esos placeres indispensable del mes de febrero, sobre todo cuando los disfraces, las carnes y los postres como orejas y filloas se fusionan en una celebración como no hay otra en la que la alegría y el buen ambiente rebosan las mesas. Disfrutar de un buen cocido en Arousa no es complicado porque los sitios abundan y los productos no los hay mejores.

La redacción de Gastroideal ha hecho sus recomendaciones para los que quieran disfrutar en este puente de la reina de todas las comidas.

1.O Churrasco de Rubiáns, en Vilagarcía

Av. Pontevedra, 77.

Teléfono: 986 50 71 20

2. Hotel Ciprés, en Caldas de Reis.

Lugar Santa Catalina Carretera Nacional 640A, Km.

Teléfono: 986 51 20 00

3. Asador Ruedo, en Vilagarcía de Arousa.

Av. Rosalía de Castro, 26

Teléfono: 986 18 69 19

4. Bar Arume

R. Joaquín Costa, 79

Teléfono: 986 86 99 53