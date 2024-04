Luis Veira: “La hostelería gallega está en un momento de explosión total”

La cocina de Luis Veira propone siempre un juego de sabores. Con una trayectoria de 10 años con Estrella Michelin, Luis Veira se ha consolidado como un referente gastronómico de renombre, cautivando a todos los paladares con su exquisita propuesta culinaria.

¿Qué sensaciones estás teniendo del Fórum Gastronómico?

Las sensaciones siempre son muy buenas porque al final el Fórum Gastronómico lo que nos trae es a los mejores cocineros del mundo, y entre ellos un montón de gallegos. Gastronómicamente hablando, estamos en la mejor zona de España. Que existan eventos tan importantes como el Fórum Gastronómico favorece mucho a la ciudad, y también a Galicia en general.

Los restaurantes de la ciudad están en boca de todo el mundo desde hace una semana y, aún por encima, con una ocupación muy buena. Todo el mundo quiere estar en el Fórum.

¿Qué esperas de esta nueva edición?

Los cambios siempre son para mejor. Se ha hecho un Fórum aparentemente más pequeñito, pero muy bonito. De mejor calidad. Es todo mucho más cercano, así tienes la sensación de que puedes hablar de una forma más cercana con la gente. Además de que existe el teatro, que siempre está lleno, porque allí están los cocineros más punteros, esos que todo el mundo quiere ver, los que somos más pequeñitos también tenemos nuestro hueco donde podemos hablar de tú a tú con la gente. Y creo que eso es lo bonito y lo más novedoso.

¿Hay algo que echas en falta?

La verdad es que hay de todo, ¿qué se puede echar en falta cuando está tan bien hecho todo?. Por decir algo, quizás más creatividad, más espacios. A mi me gusta mucho que existan mesas redondas, donde se cuentan las sensaciones de los profesionales, ese diálogo que hay de mesas pequeñas.

Esta mañana has realizado dos showcookings, ¿qué te gustaría destacar de ellos?

La cercanía y el gran producto que tiene Vegalsa. Trabajan con muchos proveedores muy cercanos -pescaderos, carniceros, etc- que manejan un producto de una calidad formidable. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. El producto que me trajeron, que es producto que ya consumo habitualmente, es maravilloso. Además, la gente parece que no lo ve, parece que es necesario venir a este tipo de eventos para valorar que tenemos en Galicia unos productos auténticos y únicos.

¿Cuál es tu percepción de la industria hostelera en A Coruña?

En A Coruña la hostelería es muy potente, realmente en toda Galicia. En A Coruña vivimos en una burbuja. Tú vas a cualquier local, cualquier día de la semana, y siempre hay gente. La hostelería está en un momento de explosión total, estamos en un momento mágico. Galicia es el mejor sitio del mundo para comer.