Tim Atkin sitúa a los vinos de Viña Nora entre los mejores blancos de las Rías Baixas

El periodista británico Tim Atkin y Master of Wine acaba de publicar su informe anual sobre las DO Rías Baixas, incluyendo 4 vinos de Bodegas Viña Nora entre los mejores. En su reporte anual muestra su visión de la Denominación de Origen tras la visita que realizó a la zona el pasado mes de julio, durante la cual cató vinos de 27 bodegas.



Tim Atkin sitúa a Viña Nora entre las bodegas más destacadas de la Denominación de Origen y coloca 4 de sus vinos entre los blancos mejor valorados de la zona: Nora da Neve Encarnación Rodríguez 2019 obtuvo 97 puntos; Nora Encarnación Rodríguez 2020, 94; Nora da Neve 2020, 93 y Nora 2022, 92.

Sobre Nora da Neve Encarnación Rodríguez asegura que es un “vino de clase mundial” con “una salinidad que no desentonaría en el Valle del Salnés”, una de las cinco subzonas de Rías Baixas donde el carácter de los vinos está marcado por su apreciado carácter fresco y salino.

Por otro lado, el catador británico se refiere a Nora da Neve como “uno de los mejores blancos en barrica de Rías Baixas” y destaca “su amplia concentración e intensidad”.

Por último, sobre Nora Albariño destaca “su fino equilibrio y una mineralidad que limpia el paladar”.

Atkin es un galardonado escritor de vinos y Master of Wine con 35 años de experiencia. Escribe para varias publicaciones, incluyendo Harpers, Decanter, The World of Fine Wine, Gourmet Traveller Wine y The Drinks Business y es uno de los Tres Hombres del Vino. También es copresidente del International Wine Challenge y ha ganado más de 30 premios por su periodismo y fotografía.

El vino Nora da Neve Encarnación Rodríguez. I CEDIDA

Bodegas Viña Nora

Emplazada en el corazón de la comarca vitícola del Condado do Tea, la única subzona interior de la Denominación de Origen Rías Baixas, Bodegas Viña Nora combina el embrujo del río Miño, la influencia del Océano Atlántico y la sutileza y elegancia de una variedad como la Albariño. La situación de la bodega marca su propósito de expresar en sus vinos la enorme peculiaridad de este paisaje que comienza en la terraza natural sobre la que está situada la bodega a orillas del río Miño.

La historia vinícola y la tradición de la zona se expresan en unos viñedos conducidos por parrales compuestos por postes de granito que se sitúan a dos metros de altura y cuya función es separar la uva de la humedad del suelo y protegerla de posibles enfermedades. Además, favorecen una completa maduración de las uvas al permitir que se mantengan soleadas.

El vino Nora Albariño. I CEDIDA

Los vinos de Viña Nora son consecuencia de estas circunstancias que los rodean y de un trabajo en bodega basado en respetar y potenciar las cualidades naturales de la uva. Los veranos más cálidos que favorecen una perfecta maduración de la uva, una menor pluviometría que en el resto de la zona, sus suelos graníticos ricos en canto rodado, nos permiten elaborar vinos que se definen por ser muy expresivos automáticamente, con una sensación de redondez y amplitud en boca que se completa con una deliciosa acidez final.

Desde sus inicios, en Bodegas Viña Nora, perteneciente al grupo Terraselecta, se observó que un uso respetuoso de la barrica podía desarrollar aún más el potencial de las uvas de la zona y elaborar vinos con una elegancia, una sutileza y una enorme capacidad de envejecimiento. De esta manera, se convirtió en pionera en la Denominación Rias Baixas en la elaboración de Albariños fermentados en barrica como Nora da Neve que abrió un camino que hoy en día seguimos explorando con Nora da Neve Encarnación, reflejo, además, de la singularidad de un viñedo excepcional.