Erdogan promete limitar la población de Estambul y protegerla ante terremotos

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido, caso de ganar las elecciones de mayo, construir dos distritos nuevos resistentes ante futuros terremotos, pero limitando a la vez el crecimiento de Estambul, que con 16 millones de habitantes es la mayor ciudad de Europa.



El mandatario explicó en una entrevista emitida por la cadena pública TRT, que en Estambul hay 220.000 edificios, equivalente a 1,5 millones de viviendas u oficinas, en riesgo en caso de seísmo.



La urbe dista apenas una decena de kilómetros de la falla geológica del mar de Mármara, que ya causó en 1999 un catastrófico temblor con más de 17.000 muertos en la población vecina de Izmit y los expertos consideran probable que en las próximas décadas tenga lugar un nuevo sismo potente.



"Vamos a fundar dos nuevas ciudades en Estambul, con un total de un millón de habitantes", propuso Erdogan, explicando que estos distritos se ubicarían en la periferia occidental y oriental de la macrourbe, en terrenos de bajo riesgo sísmico.



Especificó que la occidental correspondería al proyecto Canal Estambul, un plan para conectar el mar Negro y el mar de Mármara con una vía navegable paralela al Bósforo, a unos 30 kilómetros al este del estrecho natural.



El proyecto, primero anunciado en 2011, se promovió en 2015 como un plan urbanístico que iba a terminarse en 2023, pero hasta hoy no han empezado las obras y la oposición lo considera inviable.



Erdogan insistió que la construcción de las dos nuevas "ciudades" no causará un aumento de la población social.

"No vendrá nueva población a Estambul, no lo permitiremos. Lo que haremos es distribuir la población del centro de la ciudad, en zona de riesgo, a la periferia, donde hay bajo riesgo", concluyó.