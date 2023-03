Una huelga por el accidente ferroviario paraliza todos los trenes en Grecia

La circulación de trenes en Grecia ha quedado completamente paralizada debido a la huelga de los trabajadores ferroviarios que, en protesta por el grave accidente que el pasado día 1 dejó más de 57 muertos, entró hoy en su sexto día, según señala la empresa operadora Hellenic Train.



Todos los itinerarios de tren en Grecia permanecen "temporalmente suspendidos", dice la empresa en su página web.



Los trabajadores del sector suman así seis días consecutivos de huelga para demandar que se depuren responsabilidades por la falta de medidas de seguridad en la red ferroviaria del país.



Según informó hoy Yannis Ikonomu, portavoz del Gobierno, el ministro de Estado Yorgos Yerapetritis, que ha asumido la cartera de Transportes de forma interina tras la dimisión de su antecesor, Konstantinos Ajiléas Karamanlis, debido al grave choque de trenes, está elaborando una serie de propuestas para facilitar la reanudación de la circulación ferroviaria, que podrían ser presentadas a la prensa el próximo miércoles.



Ese asunto sería luego abordado por el Consejo de Ministros el jueves.

Expertos de la Comisión Europea (CE) y de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés) viajarán a Grecia esta semana para ofrecer apoyo técnico, informó este lunes la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.



Von der Leyen informó a través de su perfil oficial en Twitter de que hoy habló con el primer griego, Kyriakos Mitsotakis, sobre "el apoyo técnico que la Unión Europea puede prestar a Grecia para modernizar sus ferrocarriles y mejorar su seguridad".



Mitsotakis, admitió el domingo la falta de medidas de seguridad y sistemas automatizados de control en la red ferroviaria, y pidió "un gran perdón" a todos los griegos.



"No podemos, no queremos y no debemos escondernos detrás del error humano", señaló Mitsotakis en su cuenta de Facebook.



El jefe de la estación de la ciudad de Larisa, imputado por homicidio negligente, fue puesto ayer en prisión preventiva tras testificar ante el fiscal adjunto durante casi ocho horas.



Los ferrocarriles de Grecia, Hellenic Train, son operados por la compañía italiana Ferrovie dello Stato Italiane, aunque las infraestructuras ferroviarias del país, incluidos los sistemas de seguridad, dependen de la compañía estatal OSE.