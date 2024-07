Más de 250 personas participaron el fin de semana en la tercera carrera solidaria “Móvete pola Diabetes” en A Pobra

Un total de 255 personas participaron este sábado en la tercera carrera solidaria “Móvete pola Diabetes” en A Pobra, lo que ha supuesto 25 más que en edición celebrada en 2023, con la que se contribuyó a recordar que ese mismo día de 2021 tuvo lugar el descubrimiento de la insulina por los canadienses Banting y Best, que en 2023 fueron galardonados con el Premio Nobel por ello y que ha cambiado el futuro de millones de personas. En la referida prueba deportiva resultaron ganadores absolutos Xacobe Fontán Martínez y Carol Santos Villalón. Desde la asociación Anedia expresaron que ojalá puedan celebrar el día en que se descubra una cura para la diabetes, pero por ahora le dan las gracias a quienes les apoyan.

La presidenta de Anedia, María José Rego, manifestó que esta tercera edición de la carrera "consolida un evento que intenta dar visibilidade á diabetes máis alá do mes de novembro. No verán é cando máis persoas con diabetes se ven, porque levamos menos roupa e calquera tarde de verán podes ver persoas con sensores e bombas paseando nas praias ou nas terrazas". Igualmente, sunbrayó que la diabetes se vive todos los días del año, "e o verán é un momento ideal nun entorno perfecto na Pobra do Caramiñal para que, nunha cita deportiva e lúdica, podamos falar de saúde, un posto de enfermería con voluntarias e a colaboración do Colexio de Podólogos dalle ese plus a este evento".

