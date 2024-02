Más de 460 mayores disfrutan de su comida de confraternidad en Boiro ambientada en el Día de los Enamorados

En un pabellón de Barraña reconvertido por unas horas en salón de banquetes, y con una decoración de ambiente puramente del Día de los Enamorados, se celebró ayer la comida de los mayores de Boiro, que registró la asistencia de un total de 466 personas, entre los que, además, de la presidencia del alcalde, José Ramón Romero, se contó con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la secretaria de Pesca del Gobierno de España, Isabel Artime; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, entre otras autoridades. Todos ellos disfrutaron de un menú compuesto por tres mariscos, como cigalas, buey y camarones, rodaballo, llana de ternera y tarta de almendras, además de vinos blanco y tinto, agua, refrescos, licores, cafés e infusiones. Además, hubo la actuación musical del grupo de gaitas Arume, mientras que de amenizar el baile se encargó el trío musical Alborada.

El propio Planas dirigió unas palabras a los presentes, indicando que no sabía si la invitación que le hicieron fue en la condición de ministro o bien “porque ya pertenezco a la tercera edad”, aunque precisó que, de todas maneras, se siente muy joven. Añadió que los asistentes se merecían ese homenaje y disfrutar de ese momento de confraternidad con personas con las que se reencuentras y pueden hablar. El mandatario, que recordó la asignatura que tiene pendiente de conseguir una residencia para mayores en Boiro y se comprometió a trabajar hasta conseguirla, indicó que “este día é para vós, para todas as persoas maiores do municipio que tanto traballastes para ser o que somos hoxe”, y subrayó que ese era un momento para celebrar y disfrutar de que están todos juntos. Por su parte, González Formoso destacó “o traballo das xeracións que nos precederon para facer de Boiro o que hoxe é: unha das vilas máis puxantes da provincia”.