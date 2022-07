Más de 50 grupos componen el cartel del festival “Rock and Dorna” que se celebra del 16 al 24 de julio

Un total de 52 grupos componen el cartel del festival “Rock and Dorna” que se celebrará en diversos emplazamientos de Ribeira del 16 al 24 de julio, y que cuentan con la colaboración de la Diputación decA Coruña, el Concello de Ribeira, Estrella Galicia y Xacobeo 21-22. Así lo dieron a conocer ayer la presidenta y la secretaria de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Sara Sevilla y Marta Varela. Los encargados de romper el hielo de este programa será los integrantes del grupo Ailá con un concierto este sábado (13.15 horas) y la ruta de tapas “Estrellas Mijelín”, que estará amenizada por las charangas Santiaguiño y Licor-K, y por la tarde actuará IGMIG. Ya por la noche habrá “Juateke Dorneiro”, que contará con seis pinchadiscos -DJ Hijodelmédico, DJ CT, Gallaecia Discomóvil, Planet Discomóvil, DJ Dille-Ei y DJ K-Seiro, en la Porta do Sol, Campo de Marte, parque García Bayón, las plazas de Pontevedra y de Compostela y en la Terraza de A Caseira, respectivamente.



Dentro de las actividades del domingo 17, Día del Orjullo Jaiteiro, desde las 12,45 horas sonarán por calles y plazas de la ciudad gaitas, panderetas, panderos, tambores y gritos agudos -aturuxos- típicos del folclore gallego, actuarán las agrupaciones Tahume, Riparia, Arume, Borja & Cía, Andavía, Trécola, Caraveiros, Pequenos do Barbansa, Enxebres de San Lázaro, Faíscas de Solobeira, Os Carunchos, Lajareu, Suasebe y O Liantes. Serán el mejor calentamiento para la medianoche con la actuación estelar de la Festa da Dorna de Tanxugueiras, del que forma parte la aguiñense Aída Tarrío. En la exposición de carrilanas actuarán las charangas Mekanika Rolling Band y Festicultores. El 19 llegará una nueva edición del “Rock and Dorna do país” en varios escenarios y desde las ocho de la tarde: Indi Tumbita y Woodoo Bandits en la playa de Area Secada, Listrisistas en el parque García Bayón, Barbansónicos en Praza de Pontevedra, Leite con Jalletas en la Praza de España, Blanca e Tinta en la Praza de Teruel, Amores de barra en Alcalá Galiano y A banda de Luck en Praza de Compostela.



En el Malecón, Choco Krisppi, Swit Eme y Dirty Suc serán los encargados de mantener el buen ambiente tras la disputa del concurso de “Jijó Dorneiro” -hip hop-, mientras que Erin, uno de los más afamados cantantes de rap y estilos similares, será el encargado de bajar el telón tras la “Batalla de jallos”. El 21, después de la medianoche, está previsto que se suba al escenario del “Rock and Dorna” el grupo Monolious Dop y al día siguiente será la Banda de Música Arzúa la que amenizará la sesión vermú del “Rock and Dorna”, Uxía Lambona e a Banda Molona ofrecerá un concierto en el transcurso de los “Xojos e deportes populares de terra” en Coroso, y Recambios Tucho actuará por la noche.



El 24 serán Trópico de grelos, Malandros Escola de Samba, Latexo Percusión, Batukabras y Kilomberos de Monte Alto acompañarán la peregrinación hasta Coroso de las “embarcacións feitas a machada e propulsión a pan de millo-Jran Premio Cutre Sark” que participarán en la 32ª regata. Esos grupo se juntarán a última hora de la tarde con Charanga BB+, Festicultores, Licor-K y Louband para el desfile del Top Secret. Al final de la Romería Dorneira actuará The Rapants en el “Rock and Dorna de Batea”. El fin de fiesta, incluyendo la arriada de la pañoleta, llegará con los conciertos nocturnos de Kumpania Algazarra y La Regadera.