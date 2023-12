La ABE colabora con la campaña de Navidad de Agadea Alzheimer en Boiro

Beneficiarios y técnicos de la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos de Alzheimer (Agadea) acudieron esta mañana a las oficinas de la Asociaicón Boirense de Empresarios (ABE) para entregar 50 bolas decorativas elaboras a mano por los usuarios de los talleres de laborterapia que la entidad organiza en la comarca, y que en Boiro, concretamente, se desarrollan en Abanqueiro, donde cuenta con 10 participantes. El encargado de recibirlos fue el gerente de la patronal local, Tomás Estévez, en representación de la entidad, y manifestó que “para a ABE é os seus negocios asociados é un pracer colaborar nesta iniciativa e poder contribuír a que a poboación coñeza o traballo de Agadea na comarca”.

Asimismo, Estévez explicó que la campaña que lanza Agadea con la colaboración de la ABE “pretende fomentar a sensibilización contra a doenza a través do comercio local xa que serán, no caso de Boiro, 50 os establecementos que coloquen o adorno nestas datas navideñas”. Las 50 bolas se distribuirán a los comercios junto con material de la campaña de Navidad hasta agotarse las existencias y, se precisó que, se colocarán en los negocios durante todo el tiempo que dure la campaña navideña, que dará comienzo este martes, día 5 de diciembre. Para finalizar, desde este colectivo empresarial de Boiro “felicitamos á asociación e aos usuarios polo traballo, esforzo e cariño co que realizaron os adornos” y brindó su apoyo y colaboración para futuras campañas.