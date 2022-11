La ABE estrenará al comienzo de su campaña de Navidad un reparto de puntoscon compras para obtener regalos

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) anunció ayer el estreno de un sistema de fidelización por el que los clientes de los establecimientos asociados a dicha patronal pueden acumular puntos con las compras realizadas para canjearlos por regalos. Desde dicha entidad indicaron que la mecánica de esta campaña es “moi sinxela”, y consiste en que, después de realizarse una compra en cualquier negocio de un socio de la ABE, ya sea un comercio, un local hostelero o empresa prestadora de servicio, existe la posibilidad de registrar los tickets o facturas en la página web www.abe.gal, y a partir de ahí se empiezan a acumular puntos -tras cada registro se recibe un e-mail con el saldo actual-, que posteriormente se podrán cambiar por obsequios de un catálogo de premios. Desde la patronal precisaron que con cada ticket registrado el comprador obtiene el 10% en puntos, que se van sumando en su cuenta personal. “Cando chega aos necesarios para conseguir un agasallo so ten que contactar coa ABE, co formulario que está no propio catálogo, para recollelo”, agregó la asociación.





Desde la entidad que preside Daniel García indicaron que este sistema trata de recompensar a los clientes por comprar en Boiro y de fidelizarlos a través de la consecución de premios, en este caso a través de la obtención de los Puntos ABE. Este nuevo proyecto se pondrá en marcha con el inicio de la campaña de Navidad, que arrancará este viernes. Tanto el registro de los tickets como la consulta del catálogo de puntos se realizará a través de la referida web de la ABE y funcionará de igual modo que se estuvo haciendo con el registro para las campañas desarrolladas en los últimos años. “Con este proxecto, a ABE completa a oferta en fidelización para os clientes dos seus negocios asociados iniciado coa tarxeta agasallo -Bonos ABE- do que o ano pasado vendéronse máis de 8.000 euros que repercutiron nos propios negocios”, concluyó.